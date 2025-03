Fumone – Riserva Naturale lago di Canterno, al via il noleggio bici per la pista circumlacuale | TG24.info

La gestione dell’area fitness inserita all’interno della Riserva naturale del Lago di Canterno torna al Comune di Fumone. E crescono ancora i servizi per gli utenti, grazie allo straordinario lavoro portato avanti dal Presidente del Parco regionale, Bruno Marucci e dalla Regione Lazio.

A partire da ieri, infatti, sarà possibile usufruire anche del noleggio bici per percorrere interamente la pista circumlacuale da poco inaugurata e che sta riscontrando un enorme successo di pubblico. Il Lago di Canterno, dunque, è diventato un punto di riferimento per i residenti del comprensorio e per tantissimi turisti che, specie nei week end, giungono in massa in un’area che riesce a sommare ad uno straordinario paesaggio, momenti di sport, benessere e salute.

“In campagna elettorale – ha spiegato il sindaco Campoli – ho sempre sostenuto la volontà di riprendere la gestione del campo comunale e con la stipula di questo accordo con l’ente parco, che ringrazio, abbiamo raggiunto un ulteriore obiettivo. Approfitto per ringraziare la Regione Lazio, il Presidente del Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi, Bruno Marucci e quanti hanno lavorato per la valorizzazione del nostro Lago. La Pro loco e il Comune, a partire dal primo novembre, saranno incaricate di gestire il noleggio delle bici. Un nuovo servizio per gli appassionati in un’area che, consentitemelo, grazie anche ai tanti investimenti di questi anni, è diventata semplicemente meravigliosa”.

(fonte: Comunicato Stampa)