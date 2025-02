Fumone – Domani, l’universo di Umberto Guidoni: un incontro “spaziale” | TG24.info

Gli alunni di Fumone dell’Istituto Comprensivo Ferentino I incontrano l’astronauta, divulgatore e scrittore Umberto Guidoni. Un evento speciale per gli studenti della sede di Fumone: l’incontro con Umberto Guidoni, astronauta, divulgatore scientifico e scrittore di fama internazionale. L’appuntamento è per domani, mercoledì 6 novembre, alle ore 10:00, presso la Sala “Andrea Lisi” del plesso scolastico, situato in località Pozzi.

“Un’occasione unica per gli studenti – spiega il sindaco Matteo Campoli – perché l’evento rappresenta un momento storico per la nostra scuola e per tutto il territorio. Grazie a questa opportunità, gli studenti potranno conoscere da vicino una figura di primo piano nel mondo della scienza e dello spazio, un’occasione che segnerà profondamente il loro percorso formativo e personale. Incontrare un protagonista della scienza spaziale come Umberto Guidoni offrirà loro non solo una straordinaria fonte di ispirazione, ma anche uno stimolo per esplorare nuovi orizzonti di conoscenza e scoprire i valori dell’impegno e della curiosità”.

Campoli considera questo incontro “un arricchimento culturale, un’occasione preziosa per il nostro Istituto, una scuola che si proietta con convinzione verso un’educazione moderna e aperta al mondo. Si potranno approfondire temi legati allo spazio, alla scienza e alla scoperta, stimolando un pensiero critico e una visione più ampia del futuro”.