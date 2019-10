Frosinone – “Vivere e Vincere…Io calcio con il diabete”, domani allo stadio “Benito Stirpe”

“Vivere e Vincere…Io calcio con il diabete”: una giornata intera a Frosinone all’insegna dello sport e del divertimento.

Con il Frosinone Calcio, l’Associazione A.D.I.G. Lazio organizza con il contributo incondizionato di Theras Group, la manifestazione “Vivere e vincere… io calcio con il diabete” che coinvolgerà giovani con diabete in un torneo e altri momenti di svago, dove le famiglie e altri ospiti potranno prendere parte a un incontro dedicato al diabete e alla corretta gestione

Frosinone dunque, si arricchisce di una giornata densa di sport e divertimento, con un evento speciale dedicato ai bambini/ragazzi con diabete di tipo 1 che si sfideranno sui campi di calcio dello stadio “Benito Stirpe”, organizzato da A.D.I.G.(Associazione Fiabete Infantile Giovanile) Lazio e patrocinato da Federdiabete e AGD Italia.

E’ tutto pronto per domenica 13 ottobre, con un programma denso (dalle 9:30 alle 17:30) sviluppato grazie alla collaborazione del Frosisone Calcio, in cui l’Associazione A.D.I.G. lazio grazie anche al contributo incondizionato di Theras, Group, azienda leader nella ricerca e commercializzazione di tecnologie per il monitoraggio e il trattamento del diabete.

L’obiettivo della manifestazione vuole essere anche un momento di condivisione con i partecipanti e conoscenza della patologia nel bambino e nel ragazzo con diabete nel corso di un meeting dedicato alla tematica

“Nel Lazio oggi vivono circa 3500 giovani (bambini e ragazzi 0-18 anni ) con Diabete di Tipo 1 e l’età della diagnosi si riduce sempre più. Il preoccupante aumento di esordi nella nostra Regione, pone alta l’attenzione sul problema ed è compito di tutti noi coinvolgere tutto il territorio laziale, informare quante più persone possibile, sensibilizzare e responsabilizzare le istituzioni, la scuola, il mondo del lavoro e dello sport – spiega Raffaella SOMMACAL, Presidente A.D.I.G. Lazio – perchè è solo attraverso la corretta conoscenza della patologia e la costruzione di un percorso condiviso, che i nostri bambini e ragazzi potranno vivere e gestire la loro quotidianità, in maniera serena e pienamente inclusiva”

I protagonisti saranno i bambini e ragazzi con diabete uniti nel nome dello sport, della condivisione e del divertimento, dove sfidarsi in mini partite di calcio e interagire tra loro con giochi e animazione (maggiori informazioni adiglazio.it/agditalia.it/eventi/frosinone-vivere- vincere-io-calcio-con-il-diabete/)

“Siamo orgogliosi di poter contribuire al sucesso di quest’iniziativa – spiega Cristiano FERRARI, presidente Theras Group – Theras significa Terapia e Assistenza, questo è il nostro credo, questo è il nostro obiettivo. Crediamo e investiamo nei progetti come questo con bambini e ragazzi che possano nello stesso tempo contribuire anche a informare le famiglie su una migliore gestione di una malattia cronica come il diabete” .

Programma

• Ore 9.30 arrivo e registrazione dei partecipanti

• Ore 10.00 visita dello Stadio di calcio di Frosinone “Benito Stirpe”

• Ore 11.00 inizio mini-torneo (calcio a 5) giochi per i piccoli

• Ore 13.00 pausa pranzo, allestimento buffet

• Ore 15.00 seconda fase mini-torneo (calcio a 5) giochi per i piccoli

• Ore 16.30 premiazione

• Ore 17.30 fine manifestazione

Durante la giornata bambini e ragazzi saranno intrattenuti da animatori che li coinvolgeranno in varie attività e, in mattinata, è previsto un Meeting rivolto ai familiari e ospiti