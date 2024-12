Frosinone – Unindustria: al via l’Accademia manifattura per crescita imprenditoriale. Iniziativa dei Giovani Imprenditori | TG24.info

Un percorso di formazione per promuovere la crescita imprenditoriale e manageriale dei Giovani Imprenditori e Manager. Ha preso il via ieri la prima edizione del percorso formativo Accademia della Manifattura, promosso dal Gruppo Giovani di Unindustria Frosinone.

“L’iniziativa nasce da un’idea del Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria Frosinone, come percorso formativo attraverso il quale approfondire tematiche legate al mondo della manifattura in linea con la “vocazione” del territorio del Lazio Meridionale – dichiara il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria Frosinone Luca Valeri – Relatori saranno imprenditori, manager, specialisti di settori strategici per la crescita delle imprese, in particolare quelle manifatturiere che da sempre rappresentano un forte traino per l’economia del nostro territorio. Abbiamo fortemente voluto organizzare questo percorso formativo perché riteniamo che la formazione sia un elemento cardine per la crescita professionale dei giovani. Inoltre abbiamo pensato ad un percorso affinché noi giovani imprenditori possiamo approfondire alcuni temi fondamentali per lo svolgimento del nostro lavoro. Siamo convinti, infatti, che la nostra azione di tutti i giorni serve a restituire valore al nostro territorio, alle donne e agli uomini che lavorano con noi. In qualche misura, a rendere più bello il nostro Paese. L’Accademia della manifattura si articolerà in più moduli che si svolgeranno in location storico-culturali della provincia di Frosinone. In questo caso abbiamo scelto Palazzo Viscogliosi di Isola del Liri, splendido esempio di dimora storica della nostra terra. L’intento è quello di valorizzare anche le bellezze locali, perché la ricchezza va oltre i bilanci delle aziende e diventa patrimonio del territorio”.

Per il percorso di formazione sono stati identificati dieci moduli formativi. I temi che verranno trattati nelle diverse giornate sono: Strategia d’impresa; Finanza e controllo; Marketing e commerciale; Team building; Business law; Gestione risorse umane; Lean management; Supply chain management; Digital trasformation e Sostenibilità. In occasione della prima giornata di formazione, relativa alla strategia di impresa, la docenza è stata tenuta da Valerio Zoino, CEO del Gruppo Prima Sole Components Spa, esperto di strategie aziendali e mercati internazionali assieme alla testimonianza del Direttore Generale di Icap Group, Paolo Marini.