Frosinone – Trasporto ferroviario, approvata all’unanimità la mozione sulla tratta FL6 | TG24.info

La mozione “Criticità della tratta ferroviaria FL6 Roma-Cassino” presentata dal capogruppo PSI, Vincenzo Iacovissi, è stata approvata all’unanimità durante l’ultima seduta del Consiglio comunale di Frosinone.

“Ho ritenuto doveroso portare il tema all’attenzione della massima assise cittadina – dichiara Iacovissi – non solo per esprimere solidarietà verso le migliaia di pendolari ma soprattutto per impegnare il Sindaco ad attivarsi con gli altri Comuni interessati da fermate lungo la linea FL6 per chiedere alla regione Lazio di essere coinvolti nell’azione di monitoraggio sulla qualità del servizio. I Comuni, nella veste di enti esponenziali delle popolazioni locali che rappresentano, infatti, devono aver voce in capitolo su una vicenda che condiziona pesantemente non solo la mobilità ma anche la vita dei propri cittadini”.

La mozione esprime “Sdegno e preoccupazione per la pessima situazione del trasporto ferroviario sulla tratta FL6, che produce quasi quotidianamente disagi ai pendolari con pesanti ricadute in termini di ritardi, cancellazioni e rallentamenti del traffico” ed impegna “Il Sindaco a porre in essere tutte le opportune iniziative per avviare un confronto con gli altri Comuni interessati da stazioni di fermata della linea FL6, al fine di richiedere alla Regione Lazio la costituzione di una cabina di regia presso il competente Assessorato con l’obiettivo di partecipare alle azioni di monitoraggio del servizio, in qualità di enti esponenziali delle comunità locali che utilizzano il trasporto pubblico ferroviario”.

“Ringrazio il Sindaco, il Presidente, i capigruppo e i tutti consiglieri per aver compreso e sostenuto lo spirito della nostra iniziativa volta a fornire una vicinanza reale alle migliaia di frusinati che ogni giorno si recano fuori città per motivi di studio, lavoro o salute. Per me, da pendolare, una soddisfazione particolare, con l’auspicio che sia solo il primo passo verso quel miglioramento del servizio che attendiamo ogni mattina dalle rispettive banchine”, ha così commentato Iacovissi l’esito della votazione unanime sulla mozione.