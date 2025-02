Frosinone – Svelata l’Anti-Social Car in villa comunale (VIDEO) | TG24.info

L’opera monumentale di Viola Pantano resterà esposta per ben dieci anni nel cuore verde del capoluogo ciociaro.

Il progetto dell’artista alatrense è vincitore del bando regionale ‘Lazio contemporaneo 2020’ ed è stato portato a termine da un team di persone, associazioni ed imprese che vivono di arte e per l’arte, affiancate, dalle istituzioni come Regione Lazio, Comune di Frosinone, Accademia di Belle Arti, Aci Frosinone, Banca Popolare del Frusinate e tanti altri. Anti-Social Car è una futuristica autovettura nata dall’assemblaggio di quattro Fiat Panda, scomposte, ricomposte e pitturate con vernice mangia-smog. Così come è completamente sostenibile il pavimento sulla quale è esposta, fatto di materiale 100% riciclato e ecocompatibile della start-up nostrana Reco2 e realizzato da un’altra importante realtà della provincia, Modulpavè. Questa vettura reinterpreta, secondo l’intenzione dell’artista, la contraddizione di un vero e proprio simbolo della libertà con le restrizioni che la pandemia ha generato. Ecco perché i passeggeri della Anti-Social Car viaggiano in compartimenti stagni isolati l’uno dall’altro.

La presentazione, curata da Carlotta Mastroianni di ADADVISOR partner del progetto, ha visto gli interventi dell’Assessore Valentina Sementilli per il Comune di Frosinone, il consigliere Mauro Buschini per la Regione con il direttore di Spazi Attivi di Lazio Innova, promotore del bando, Luigi Campitelli. A seguire, i saluti di parte delle istituzioni coinvolte, Loredana Rea direttrice dell’Accademia di Belle Arti, Celestina Arduini direttore di ACI di Frosinone, Mirko Rizza per la Carrozzeria omonima che ha realizzato l’opera, Annalisa Casino di Eticae, altro partner fondamentale e Benedetta di Loreto, per la piattaforma di arte contemporanea QWATZ.

Dopo la conferenza ci si è spostati nel cuore della Villa Comunale dove si è tenuta la performance di danza contemporanea a cura di Ritmi Sotterranei e Matrice N, curato da Alessia Gatta ed è stata svelata l’opera che ha incuriosito tutti.

A chiusura il saluto del sindaco Ottaviani, dell’artista Viola Pantano, musica dj-set e tanto buon cibo di partner locali.

Andrea Tagliaferri