Frosinone – Stazione Tav, Coppotelli (Cisl) rilancia dopo le dichiarazioni di Rocca: “Ora tavoli operativi” | TG24.info

(di Dario Facci) “Le parole di Rocca di due giorni fa dimostrano che la volontà politica esiste: ora bisogna convocare tavoli operativi con il Ministero dei Traporti, la Regione, Ferrovie dello Stato e Rfi e presentare progetti sostenibili e chiari.

La Cisl Lazio è pronta a sostenere le iniziative in tal senso perché solo un potenziamento di qualità delle infrastrutture può rendere davvero attrattiva la provincia di Frosinone e tutti gli altri territori del Lazio che meritano di crescere con le proprie eccellenze”.

Il segretario regionale della Cisl, Enrico Coppotelli, si riferisce alla realizzazione della Stazione dell’Alta Velocità, da tutti indicata come fondamentale per il rilancio del territorio provinciale del Frusinate ma che sconta una drammatica inerzia quanto ad attività.

Coppotelli, per tornare su quello che è un cavallo di battaglia del suo impegno e della sua organizzazione, coglie al volo l’iniziativa del presidente della Regione Lazio che recentemente ha ribadito l’impegno in tal senso.

“La presa di posizione del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, emersa in occasione della conferenza stampa per i due anni di mandato e che si è dichiarato apertamente favorevole alla realizzazione di una Stazione Tav nella provincia di Frosinone – ha detto Coppotelli – non va assolutamente lasciata cadere nel vuoto, ma colta al volo”.

“Nei mesi scorsi – ha continuato il segretario regionale della Cisl – dicemmo chiaramente che la realizzazione di una stazione dell’Alta Velocità individuata nell’area tra Ferentino e Supino è l’unica opera infrastrutturale in grado di rilanciare questo territorio, a tal punto che in molti la paragonano alla costruzione dell’autostrada del Sole, e penso che non sbaglino”.

“Il Presidente Rocca – ha aggiunto ancora Coppotelli – aveva già affermato che la stazione Tav Ferentino-Supino è un’opera non negoziabile, che per realizzarla occorrerebbero 100 milioni di euro nella Finanziaria”.