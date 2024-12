Frosinone – Sparatoria in centro: per Alessia Savo si riparta dalle scuole | TG24.info

“Il recente e gravissimo fatto di cronaca che si è verificato nel centro del capoluogo, in un sabato pomeriggio di passeggio e di tante persone sulla via maggiormente trafficata della città, impone una riflessione più ampia e profonda rispetto all’episodio sul quale stanno già facendo piena luce le forze dell’ordine e la Magistratura”, così la consigliera Alessia Savo.

“Quello che, invece, spetta a noi rappresentanti delle istituzioni, ad ogni livello, è attivare una rete ben collegata, sinergica e immediatamente operativa che ragioni e agisca su situazioni che, purtroppo, sono quotidianamente regolate solo dalle leggi della violenza, della sopraffazione e dell’illegalità perché riescono a trovare spazio e terreno fertile dove il lavoro e l’impegno della politica, delle istituzioni e degli enti non ha attecchito. Ecco perché questo drammatico episodio ci impone una visione più concreta e sistemica attraverso l’individuazione di fondi, strumenti e interventi diretti, a partire dalle fasce in età scolare e da tutti coloro che ancora devono e possono sperare in un’alternativa di vita, in una crescita lontana da contesti che insegnano la forza della violenza. Come presidente della Commissione Politiche Sociali della Regione Lazio sono pronta e disponibile a collaborare con tutti i livelli istituzionali, a cominciare dal Comune di Frosinone di cui sono diretta rappresentante, per individuare da subito le azioni più efficaci e immediatamente spendibili. Nei prossimi giorni incontrerò personalmente il Procuratore della Repubblica, che ha sempre mostrato grande attenzione, sensibilità e impegno sui temi sociali: con lui mi confronterò su specifiche criticità e, naturalmente, sugli ultimi eventi che comprensibilmente hanno destato preoccupazione e paura nei cittadini”.

Queste le parole della presidente della VII Commissione Sanità, Politiche sociali, Integrazione sociosanitaria e Welfare, Alessia Savo, consigliere del Comune di Frosinone, sui recenti fatti di cronaca che sono accaduti sabato pomeriggio a Frosinone.