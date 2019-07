Frosinone – Spaccio nella zona bassa del capoluogo: in manette 20enne

Un’operazione antidroga nella parte bassa del capoluogo nella mattinata odierna ha permesso alla squadra volante di trarre in arresto una ragazza di appena venti anni, trovata in possesso di oltre 40 grammi di cocaina.

Erano le 8,30 quando il reparto volanti della Questura di Frosinone effettuava un blitz in Corso Lazio, teatro ormai da tempo, di frequenti episodi di spaccio. Gli uomini della squadra volanti in realtà da giorni attenzionavano la zona con passaggi frequenti e attività di osservazione verificando l’effettiva attività illecita che si concentrava soprattutto durante le ore del mattino e del pomeriggio. La giovane donna utilizzava un nuovo metodo per eludere i controlli; custodiva la sostanza all’interno dell’abitacolo di un’autovettura nella sua disponibilità parcheggiata nel piazzale adiacente il complesso di edilizia popolare dove è residente. Al mattino prelevava la sostanza per trasferirla all’interno del suo appartamento dove si realizzava il confezionamento. Il blitz scattava proprio nel momento in cui la 20 enne prelevava il quantitativo di cocaina dall’autovettura. A seguito della perquisizione personale e domiciliare venivano rinvenuti due bilancini di precisione, tutto l’occorrente per il confezionamento e circa 4500 euro in vario taglio di denaro contante.