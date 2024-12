Frosinone – Smog alle stelle, chiesto il monitoraggio delle Pm 2,5 anche allo Scalo. L’appello del comitato civico | TG24.info

Con una lunga ed articolata lettera, inviata al sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, alla Giunta comunale dello stesso Capoluogo e rivolta anche ai cittadini, il Comitato No biodigestore a Frosinone–Valle del Sacco, ha chiesto di dotare anche la centralina per il monitoraggio della qualità dell’aria, situata in zona Scalo a Frosinone, di un rilevatore di particolato PM2.5. Attualmente, infatti, tale attività di misurazione è operativa solo nella centralina posta in via Mazzini.

Dal Comitato, ricordano che “l’inquinamento atmosferico e le PM2.5 in particolare, sono tra i più gravi fattori di rischio ambientale per la salute umana, causa di ictus, cancro ai polmoni, malattie respiratorie croniche ed acute”. E rilevano che “nel 2023 Frosinone è stata una città da primato, guadagnando la prima posizione nella classifica italiana per la peggiore qualità dell’aria. In città ci sono due stazioni di rilevamento Arpa delle polveri sottili, una in Viale Mazzini e l’altra a Frosinone Scalo. Tuttavia quest’ultima, quella che segnando 71 giorni di sforamenti delle PM10, pari al doppio del limite consentito, ci ha fatto guadagnare il podio, non misura il PM2.5 che è considerato il più pericoloso non solo dall’OMS, ma anche dall’Agenzia Europea dell’Ambiente, che lo definisce “la sostanza inquinante più dannosa per la nostra salute”.

Argomentando cn cifre e dati le proprie preoccupazioni, il Comitato giunge allora a sottolineare come “in futuro, solo un campionatore ARPA del particolato fine PM2.5 installato nella centralina di rilevamento di via Puccini potrà fornire dati certi” evidenziando che “è diritto dei cittadini, a propria tutela, sulla qualità dell’aria che respirano, come ribadisce anche la nuova direttiva europea, essere informati e consapevoli”. “Chiediamo al Sindaco Mastrangeli – dicono inoltre al Comitato -, nella sua veste di massima autorità sanitaria locale, alla Commissione Sanità ed a tutta la Giunta Comunale di Frosinone di attivarsi con urgenza per ottenere dalla Regione Lazio, il rilevamento del PM2.5 a Frosinone Scalo. Segnaliamo alla cittadinanza che, a tal proposito, è stata aperta una petizione su Change.org denominata “Chiediamo monitoraggio PM2.​5 allo Scalo” che vi invitiamo a sottoscrivere, utilizzando questo link: https://chng.it/yDGNqLD9Y8”.

Cesidio Vano