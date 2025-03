Frosinone – Si è riunito l’Osservatorio Scolastico Provinciale | TG24.info

Si è riunito lo scorso 26 marzo, presso la Sala Giunta del Palazzo della Provincia di Frosinone, l’Osservatorio Scolastico Permanente Provinciale (O.S.P.P.), istituito per affrontare in maniera strutturata e partecipata le sfide del sistema scolastico del territorio.

Alla prima seduta erano presenti, oltre al consigliere provinciale delegato all’istruzione Adamo Pantano, anche i rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Provinciale, i delegati delle organizzazioni sindacali del settore scuola, la Dirigente del CPIA e l’ingegnere Luca Gemma, dirigente del settore Patrimonio ed Edilizia scolastica della Provincia.

La riunione, presieduta dal consigliere Pantano, ha avuto come obiettivo principale l’analisi preliminare dei dati relativi all’anno scolastico 2025/2026, con particolare attenzione alla questione del dimensionamento scolastico e ai rischi derivanti da eventuali accorpamenti disposti dalla Regione Lazio. Numerosi gli interventi e i contributi, tra cui quello della dott.ssa Laura Superchi (Ufficio Scolastico Provinciale) e dei rappresentanti delle sigle sindacali SNALS, FLC CGIL e GILDA, che hanno messo in evidenza criticità strutturali, carenze di iscrizioni, problematiche legate alla concorrenza con le scuole private, e soprattutto la necessità di rafforzare il tempo pieno, la logistica e il trasporto scolastico.

E’ stato illustrato lo stato degli interventi in corso con i fondi PNRR e le condizioni della viabilità nella zona del polo scolastico della Folcara a Cassino, segnalando che la Regione ha già preannunciato ulteriori tagli per il prossimo anno, con ben 21 accorpamenti previsti a livello regionale.

“L’Osservatorio – ha spiegato il consigliere provinciale Adamo Pantano – nasce per garantire alla scuola del nostro territorio un presidio di confronto reale e costruttivo. Lavoreremo insieme per evitare accorpamenti calati dall’alto e per proporre soluzioni che rispondano realmente alle esigenze delle nostre comunità scolastiche. È nostro dovere tutelare l’istruzione pubblica, presidio irrinunciabile di democrazia e sviluppo”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano: “L’istruzione è al centro dell’agenda politica della nostra Amministrazione. Siamo impegnati con convinzione nella tutela del diritto allo studio e nel miglioramento dell’offerta formativa. Ringrazio il consigliere Pantano per il lavoro portato avanti con determinazione e tutti i partecipanti per la concretezza dimostrata. Con l’Osservatorio mettiamo in campo un lavoro sinergico per garantire alle giovani generazioni un sistema scolastico più solido, moderno ed efficiente”.

L’Osservatorio si riunirà periodicamente e sarà supportato da una segreteria tecnica curata dal settore Patrimonio, Edilizia scolastica e Pubblica istruzione Patrimonio della Provincia. Costituirà uno strumento operativo fondamentale per una programmazione scolastica fondata su trasparenza, ascolto e partecipazione.