Frosinone – #ScegliIlTuoFuturo: quattro webinar sul servizio civile del Consorzio Parsifal | TG24.info

Manca poco alla scadenza della presentazione delle domande di servizio civile universale. C’è tempo, infatti, fino alle ore 14:00 di venerdì 10 febbraio 2023. Il Consorzio Parsifal organizza quattro webinar per guidare i giovani tra i 18 e i 29 anni non compiuti nella scelta del progetto più adatto a loro.

“#ScegliIlTuoFuturo: i progetti SCU con il Consorzio Parsifal”, il titolo dei quattro appuntamenti in programma giovedì 19, martedì 24, venerdì 27 e martedì 31 gennaio, dalle ore 11:00 alle 13:00. A condurre i webinar sarà la nostra responsabile Scu, dott.ssa Melania Gatti, che risponderà alle domande e alle richieste di chiarimenti da parte degli aspiranti operatori volontari. Ricordiamo che i nostri progetti saranno attuati in sedi dislocate in quattro regioni: Abruzzo, Campania, Lazio e Sardegna.

I webinar si terranno gratuitamente sulla piattaforma Zoom e saranno suddivisi per area di intervento. Nel primo ci concentreremo sui progetti di educazione, promozione e animazione culturale (attività di comunicazione sociale e in favore di minori, giovani e studenti cinesi); nel secondo sui progetti di assistenza a persone con disabilità e/o con disagio; nel terzo sui progetti di assistenza a minori e giovani in condizioni di disagio; nel quarto sui progetti di agricoltura sociale e di assistenza agli anziani e ai migranti.

Gli incontri sono aperti a tutti per informazioni e chiarimenti. Per partecipare ai webinar, basterà collegarsi utilizzando le seguenti credenziali.

ID riunione: 889 0372 8040

Passcode: 100222

Link di invito: https://us02web.zoom.us/j/88903728040?pwd=ZDhlSjAzVk16alE2ZFdXL0RNSzV6Zz09

Ricordiamo di seguito le date degli appuntamenti:

· giovedì 19 gennaio, ore 11:00-13:00;

· martedì 24 gennaio, ore 11:00-13:00;

· venerdì 27 gennaio, ore 11:00-13:00;

· martedì 31 gennaio, ore 11:00-13:00.

