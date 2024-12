Frosinone – Sara Battisti apre la campagna elettorale: “Siamo quello in cui crediamo” (VIDEO) | TG24.info

“Siamo quello in cui crediamo” è lo slogan con il quale si è aperta ieri al Cotonificio di Frosinone la campagna elettorale dell’onorevole Sara Battisti per le prossime elezioni regionali. Nel video il servizio di Paolo Peticca con l’intervista al consigliere regionale Sara Battisti e il segretario provinciale del PD, Luca Fantini.

C’era il pubblico delle grandi occasioni a Frosinone ieri sera per la presentazione dei cinque anni di lavoro “portati avanti insieme”, come ha ribadito in più riprese Sara Battisti, e “insieme continuiamo a costruire” ha poi ribadito nel suo intervento, giunto nell’ambito di un evento, presentato dalla giornalista Lorenza Di Branco, atto anche a raccontare attraverso le testimonianze di diverse associazioni del territorio, l’opera politica svolta dalla Battisti alla Pisana.

Tra gli altri presenti in platea Bruno Astorre, Matteo Orfini, Luca Fantini, Albino Ruberti, il presidente del Consorzio industriale del Lazio Francesco De Angelis, il consigliere regionale Mauro Buschini, il presidente della provincia uscente, Antonio Pompeo, entrambi pronti anche loro per le prossime elezioni regionali con il Partito Democratico.

“Raccontiamo questi cinque anni di lavoro fatto insieme alle tantissime persone che oggi sono qui – ha dichiarato la Battisti – . Abbiamo raccontato le idee, che poi sono diventate progetti e infine realtà, con lo spirito di chi crede che il Partito Democratico debba ritornare a fare questo. Dopo le Politiche e alla vigilia dell’inizio della campagna elettorale per le Regionali – ha aggiunto – voglio anche lanciare un messaggio a tutte le forze politiche con le quali abbiamo lavorato in questi dieci anni di amministrazione Zingaretti. I cittadini ci chiedono di continuare su questa strada, per l’impegno che abbiamo messo e perché abbiamo dimostrato di saper cambiare le cose”.