Frosinone – Sanità: il sindacato dei medici plaude all’approvazione dell’Atto aziendale. Critico il sindaco di Fumone | TG24.info

“Accogliamo positivamente l’approvazione dell’atto aziendale della Asl di Frosinone da parte della Conferenza dei sindaci”. Il plauso arriva dalla sezione provinciale Snami Frosinone (Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani) dopo il voto favorevole espresso ieri mattina dai primi cittadini.

Per il sindacato dei medici il modo in cui è avvenuta la discussione del documento e la sintesi finale consistente nel voto favorevole dei sindaci all’unanimità (42 voti favorevoli su 42 sindaci presenti, rappresentativi di oltre il 60% della provincia) “significano un successo della buona politica e della buona amministrazione, che ci auguriamo continui così anche nei momenti a venire”.

Lo Snami ritiene il documento varato “equilibrato e ben elaborato, con attraenti spunti di originalità nelle sue parti innovative, come quella che dedica specifica attenzione ai soggetti più vulnerabili ed alle cosiddette ‘malattie orfane’; inoltre – si legge in una nota – possiede nel contempo una declinazione con uno sguardo al futuro, con il precipuo spazio per l’ambito della medicina digitale e robotica”. Tutte queste ragioni inducono la sigla sindacale ad apprezziare “il lavoro svolto dal Commissario Straordinario della ASL dottoressa Sabrina Pulvirenti e dal suo staff aziendale, che hanno ben saputo interpretare le linee dettate dall’atto di indirizzo regionale elaborato grazie all’impegno del Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e del Presidente della Commissione Regionale Sanità, On. Alessia Savo. Così come – conclude il comunicato – registriamo favorevolmente il momento alto della politica che si è plasticamente profilato questa mattina, e perciò intendiamo manifestare un plauso al Presidente della Conferenza, il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli, ed a tutti i sindaci e gli amministratori locali presenti”.

Critiche, invece, per il mancato confronto con i sindaci e per la scarsezza di tempo per valutare le 200 pagine dell’atto aziendale arrivano, oltre che dalla consigliera regione del Pd, Sara Battisti (leggi qui), anche del primo cittadino di Fumone, Matteo Campoli, che ribadisce come fosse necessario un rinvio dell’assemblea per meglio valutare il provvedimento in esame: “Durante la riunione dei sindaci per l’approvazione dell’atto aziendale ho ribadito la necessità di rimandare la votazione per dare la possibilità a tutti gli amministratori di approfondire atti che riguardano il futuro dei servizi sanitari della Provincia di Frosinone. Purtroppo questa mia posizione, sostenuta anche dal sindaco di Ferentino, Piergianni Fiorletta, è stata respinta ed ho abbandonato l’assise in segno di protesta”. Campoli ha aggiunto: “Hanno dato parere favorevole solo 42 primi cittadini, compreso quello di Alatri che purtroppo invece di ergersi a difesa dell’ospedale San Benedetto continua a fare calcoli politici mettendo in secondo piano la difesa dei diritti dei cittadini. Un atto così importante deve essere approfondito, studiato, migliorato. Invece a noi sindaci è stato presentato un documento senza neanche il tempo di leggerlo. Con il comitato San Benedetto – conclude – riprenderemo le riunioni informative in tutti i comuni limitrofi per raccontare la verità e proseguire la battaglia a difesa del nostro ospedale e della sanità del territorio”.