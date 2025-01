Frosinone – Ruote forate e buchi sulla carrozzeria, sfregio a coordinatore aziendale Cgil | TG24.info

La FP CGIL Roma Lazio e la FP CGIL Frosinone Latina condannano il grave episodio avvenuto all’ASL di Frosinone: ignoti nella notte hanno sfregiato l’auto del coordinatore aziendale CGIL.

“FP CGIL Roma Lazio e FP CGIL Frosinone Latina – si legge in una nota diramata poco fa – esprimono totale solidarietà al coordinatore della ASL Frosinone, che la scorsa notte è stato vittima di un vile e vergognoso accaduto. Questa mattina infatti, terminato il turno notturno, si è recato nel parcheggio dei dipendenti, dove ha rinvenuto la propria automobile con le ruote forate e con dei buchi sulla carrozzeria. Confidiamo quindi nel lavoro delle forze dell’ordine, auspicando che riescano quanto prima a fare chiarezza su quello che è accaduto e a consegnare alla giustizia il colpevole. Come categoria – aggiungono dal sindacato – avevamo più volte richiesto un parcheggio per i dipendenti ospedalieri, custodito e sicuro, senza mai averlo ottenuto. Speriamo quindi, dopo quanto accaduto, di riuscire a sensibilizzare l’amministrazione per disporre di un parcheggio più sicuro per i lavoratori ospedalieri.

Non possiamo sapere se questo gesto sia un’intimidazione nei confronti del lavoratore o un atto vandalico, ma rimane comunque un episodio gravissimo che condanniamo all’unisono.