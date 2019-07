Frosinone – Rifiuti, Pompeo alla Raggi: “Basta scaricare sulle province le tue incapacità”

“Ogni anno, puntualmente, durante la stagione estiva, l’incapacità della sindaca Virginia Raggi nel gestire la città di Roma, tenerla pulita e dotarsi degli impianti per il ciclo rifiuti, diventa emergenza. Già nel 2018 è accaduta la stessa cosa. Basta, è ora che la sindaca affronti la questione in prima persona. Le province del Lazio non sono più disposte a tollerare questo comportamento, perché la Raggi oltre a non saper amministrare, dimostra anche tanta superbia nell’affermare che mai autorizzerà la realizzazione di impianti e discariche nella Capitale. Questo va oltre ogni decenza e rispetto delle regole. Non servono i post su facebook per amministrare, occorre capacità che la grillina non ha e mai ha dimostrato di avere”. E’ quanto dichiara il Presidente della Provincia Antonio Pompeo.

“Proprio – continua la nota – ieri ho premiato i nostri Comuni vincitori della classifica 2019 di Legambiente sulla raccolta differenziata. La Raggi venga in provincia di Frosinone e venga a vedere come si fa, siamo pronti ad insegnarle le modalità per organizzare un efficace servizio di raccolta rifiuti, senza andare in sofferenza e collaborando con i cittadini. La nostra pazienza ha un limite ed ora è stato abbondantemente superato. Come presidente dell’Unione delle Province del Lazio convocherò subito un direttivo con gli altri presidenti, per elaborare un documento comune in cui ribadire, come già fatto in precedenza tra l’altro, questo aspetto, che di fatto boccia e commissaria definitivamente la sindaca, o ex sindaca è ormai il caso di dire”.