Frosinone – Registro Tumori, la precisazione dei Medici di Famiglia per l’Ambiente e di Civis

La Asl di Frosinone dichiara che il Registro Tumori è uno solo, l’Associazione Medici di Famiglia per l’Ambiente di Frosinone e Provincia e l’Associazione CIVIS di Ferentino fanno notare però che sul sito AIRTUM si può verificare che la Regione Lazio non risulta accreditata per il Registro Tumori.

Non è la prima volta che la Asl di Frosinone dichiara che il Registro Tumori della Regione Lazio è l’unico attendibile e l’unico in cui confluiscono tutti le fonti sanitarie. Non sono però dello stesso parere le due associazioni. Di seguito la nota stampa: “L’Associazione Medici di Famiglia per l’Ambiente di Frosinone e Provincia e l’Associazione CIVIS di Ferentino prendono atto del comunicato stampa della ASL di Frosinone in merito il Registro Tumori. Vero che il “Registro Tumori è uno solo” per la Regione Lazio e coordinato dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale. Altrettanto vero che risulti “organizzato in SEI UNITA’ FUNZIONALI, di cui una presso la Asl di Frosinone”. Ed è proprio verso l’Unità funzionale per il Registro Tumori della Asl di Frosinone, che è stata portata avanti da parte delle Associazioni scriventi la rivendicazione per l’ottenimento del Registro. Per comprendere lo stato reale dei fatti è sufficiente consultare il sito AIRTUM (Associazione Italiana Registro Tumori) per verificare, incontrovertibilmente, che la Regione Lazio non risulta accreditata per il REGISTRO TUMORI. Più semplicemente, se l’AIRTUM non ha accreditato è perché i dati non sono completi, aldilà dei proclami di stampa. La mancanza della certificazione AIRTUM, per il REGISTRO TUMORI, annulla completamente il significato di quei numeri enfaticamente diffusi dai media. Numeri che così rappresentati non perseguono: “ L’interesse della ricerca, della prevenzione, della pianificazione dell’assistenza, della facilitazione dell’accesso alle cure e della valutazione della loro efficacia”. La precisazione nasce dell’esigenza di riportare tutta la materia su un piano di certezze documentali incontrovertibili. Le Associazioni Medici di Famiglia per l’Ambiente e Civis, nel mentre attendono il reale accreditamento, si rendono disponibili ad ogni chiarimento e precisazione in merito tutto ciò possa riguardare il REGISTRO TUMORI.”