Frosinone – Progetto TERRA per il contrasto alla povertà educativa e alla dispersione scolastica, il bilancio (VIDEO) | TG24.info

T.E.R.R.A. è un progetto avviato nel 2018 per il quale Nuovi Orizzonti ne è stato capofila, insieme a 32 partner nazionali. Finalizzato a prevenire le problematiche legate alla dispersione scolastica e povertà educativa, il progetto T.E.R.R.A. ha contribuito ad aiutare e sostenere molte realtà locali e non. Questa mattina a Frosinone, il bilancio dello speciale progetto che, dopo 5 anni di intensa attività, chiude il quinquennio 2018-2023.

T.E.R.R.A. è uno dei progetti Nazionali finanziati da “Impresa Sociale Con i Bambini” in attuazione del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. “TERRA” ha messo in rete 6 Regioni (Lazio, Calabria, Puglia, Abruzzo, Toscana e Lombardia), e 18 Istituti scolastici. Tutti i territori coinvolti sono attraversati da crisi e trasformazioni socioeconomiche, strutturali e demografiche, con un sistema socio-educativo e culturale che fatica a prevenire la dispersione scolastica.

La strategia del progetto ha permesso di ridurre la dispersione scolastica attraverso attività laboratoriali che, stimolando l’intelligenza emotiva e l’interazione tra studenti e docenti, hanno alimentato i fattori di “contrasto” dell’abbandono scolastico ovvero: il rinnovato interesse per le materie di studio, la motivazione a proseguire nel percorso scolastico, la fiducia verso gli insegnanti e un clima positivi all’interno della classe. Con le attività di progetto sono stati raggiunti nel corso dei 5 anni di attività più di 5000 studenti, il 15% dei quali manifestavano un concreto rischio di dispersione e abbiamo evidenza diretta da parte di operatori e docenti che circa il 20% degli studenti a rischio hanno poi proseguito gli studi grazie ad una rinnovata motivazione successiva alla frequentazione delle 8 Officine della T.E.R.R.A. Ma i risultati del progetto non si limitano a questo, ne elenchiamo qui alcuni: 350 insegnanti e operatori che hanno frequentato corsi di formazioni offerti da IRASE Nazionale su didattica delle competenze, life skills, pensiero critico o sulle competenze digitali; 117 ragazzi e ragazze con BES che hanno partecipato alle attività di “tutoring digitale” condotto da Officine Psicologiche; le “Accademie della T.E.R.R.A.” attivate in 3 diverse regioni; oltre 1000 followers tra i canali Instagram e Facebook, che raccolgono un migliaio tra post e articoli, tra questi la recente “rubrica di formazione alla genitorialità”; oltre 700 utenti del portale educativo del progetto T.E.R.R.A. in cui abbiamo realizzato 16 corsi on line.

TG24 HA SEGUITO L’EVENTO CONCLUSIVO TENUTO QUESTA MATTINA A FROSINONE. GUARDATE IL NOSTRO SERVIZIO DI PAOLO PETICCA.