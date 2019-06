Frosinone – Pride Lazio, l’appello dei rappresentanti degli Studenti

Lorenzo Vellone, presidente della Consulta provinciale, spiega i motivi per cui è necessario appoggiare la manifestazione LGBT.

Tra le tante voci a sostegno del Pride Lazio, arriva quella di una parte consistente del mondo giovanile. A parlare per conto degli studenti è Lorenzo Vellone, Presidente della Consulta provinciale degli studenti ciociari: <<Il 22 Giugno il Lazio Pride arriverà a Frosinone. Come Rappresentanti degli Studenti conosciamo bene quali siano le difficoltà che incontrano le persone della comunità LGBTQ+ nel vivere la propria condizione all’interno di un contesto provinciale troppo spesso, chiuso, bigotto, giudicante e legato ad una obsoleta ed esclusiva visione di sessualità e famiglia di stampo patriarcale. Siamo coscienti delle situazioni di profonda solitudine e marginalità che quotidianamente affliggono i ragazzi che vivono la propria sessualità in maniera differente. Inoltre constatiamo come la società, la politica e le istituzioni si dimostrino lontane da queste criticità. Il nostro contesto provinciale non arreca danno solamente alle ragazze e ai ragazzi gay, lesbiche, bisessuali, transessuali e intersessuali. L’atteggiamento, quasi totale, di chiusura verso la manifestazione della propria sessualità impone l’assenza di informazione e sensibilizzazione in buona parte della popolazione. Nelle scuole del nostro territorio non esiste alcun progetto relativo all’educazione sessuale, ciò determina la sostanziale ignoranza rispetto al tema nella popolazione studentesca. Per questo chiediamo con forza, tramite la nostra partecipazione e il supporto al Frosinone Pride, alle Istituzioni della provincia di Frosinone una maggiore attenzione alle situazioni di emarginazione, violenza e discriminazione investendo su informazione, sensibilizzazione e punti di assistenza sul territorio. Oltre ciò- conclude Vellone- ribadiamo la necessità di inserire l’educazione sessuale nei programmi scolastici al fine di aumentare la consapevolezza tra i giovani e richiediamo l’introduzione della contraccezione gratuita per le fasce più giovani e meno abbienti della popolazione così da diminuire il rischio di gravidanze indesiderate e la trasmissione di malattie veneree!>>.

A.T.