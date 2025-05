Frosinone pioniere della Sostenibilità: la Camera di Commercio in prima linea (VIDEO) | TG24.info

Economia Circolare e Sostenibilità: Le opportunità di sviluppo per imprese e territori al centro del focus della Camera di Commercio. A Frosinone un ciclo di conferenze e la formazione di esperti per un futuro più verde e competitivo. Consegnati gli attestati ai partecipanti del corso di alta formazione “Esperto in Sostenibilità & ESG Management” , promosso da Informare, Azienda Speciale della Camera di Commercio, con l’obiettivo di fornire ai corsisti competenze specialistiche per guidare la transizione sostenibile nelle imprese.

Un vento di cambiamento soffia sulla provincia, spinto dalla crescente consapevolezza sull’importanza dell’Economia Circolare e della Sostenibilità. La Camera di Commercio Frosinone Latina si è fatta epicentro di questo movimento, ospitando presso la Sala Papetti un nuovo appuntamento del ciclo di conferenze dedicato a queste tematiche cruciali per il futuro di imprese e territori. L’iniziativa, che mira a rafforzare il dialogo tra il tessuto imprenditoriale, le istituzioni e il mondo accademico, si pone l’obiettivo ambizioso di promuovere modelli di sviluppo che coniughino il rispetto per l’ambiente con la crescita economica e la competitività.

“Questa è una sfida che riguarda tutti noi,” ha dichiarato con forza il Presidente della Camera di Commercio, Giovanni Acampora, a margine dei lavori. “L’economia circolare non è una moda passeggera, ma un modello vincente per affrontare le sfide del domani. Come Ente camerale, sentiamo la responsabilità di creare consapevolezza, costruire un ecosistema realmente sostenibile nel nostro territorio e accompagnare le imprese in un percorso di innovazione e sostenibilità. Investire in questa direzione significa rafforzare la loro resilienza e la loro capacità di competere in un mercato sempre più attento a questi temi.”

Il focus dell’incontro si è concentrato sugli “strumenti e incentivi della Camera di Commercio per le imprese che investono in sostenibilità”. Guido D’Amico, componente di Giunta con delega al Sostenibilità e Economia Circolare, ha portato il saluto dell’Ente e del Presidente, rivolgendo un pensiero particolare ai partecipanti del corso di alta formazione che hanno ricevuto il loro attestato. “Questo è il secondo appuntamento di un ciclo che proseguirà nei prossimi mesi, a testimonianza della grande attenzione che riserviamo a quello che consideriamo uno dei principali motori di sviluppo per il nostro sistema imprenditoriale,” ha sottolineato D’Amico. “Abbiamo lavorato per mettere a disposizione delle aziende strumenti efficaci e concreti: dalla formazione, grazie alla proficua collaborazione con l’Università, ai bandi dedicati, la Camera di Commercio è al fianco di chi sceglie di investire nel cambiamento.”

Un segnale importante della sinergia territoriale è giunto dalla partecipazione della Regione Lazio, rappresentata dalla Direttrice Regionale Dott.ssa Wanda D’Ercole, e del Consorzio Industriale del Lazio, con il Commissario Raffaele Trequattrini. Entrambi hanno posto l’accento sull’importanza di un’azione corale per promuovere l’economia circolare e la sostenibilità a tutti i livelli. Centrale anche il contributo dell’Università degli Studi di Cassino, con il Prof. Giuseppe Russo, Docente di Economia e Gestione delle Imprese UNICAS, che ha moderato l’incontro, e il Prof. Marcello De Rosa, che ha portato i saluti del Rettore Marco Dell’Isola.

“Dobbiamo continuare a lavorare a stretto contatto con le imprese,” ha argomentato il Prof. Russo, “affinché possano progettare uno sviluppo realmente sostenibile e cogliere appieno le opportunità di finanziamento disponibili. Il nostro ruolo, come Università, è anche quello di certificare la validità dei progetti aziendali e di formare figure professionali competenti, come dimostra il successo dei corsi realizzati in collaborazione con la Camera di Commercio, capaci di guidare queste trasformazioni.”

Nel corso della mattinata, la discussione si è animata intorno a strumenti pratici per supportare le imprese nel loro percorso verso la transizione ecologica, spaziando dal sostegno finanziario alla promozione delle comunità energetiche. A rafforzare il focus sulla concretezza, sono state presentate esperienze aziendali virtuose nel campo della sostenibilità, con le testimonianze di Retiambiente SpA, Gruppo Itelyum, Itelyum Regeneration SpA e di Mauro Buschini, Consigliere di SAF SpA.

L’evento si è concluso con un momento significativo: la consegna degli attestati ai partecipanti della prima edizione del corso di alta formazione “Esperto in Sostenibilità & ESG Management”, promosso da Informare, Azienda Speciale della Camera di Commercio. L’obiettivo del corso è stato quello di fornire ai corsisti le competenze specialistiche necessarie per guidare la transizione sostenibile all’interno delle proprie aziende, formando una nuova generazione di professionisti capaci di coniugare crescita economica e responsabilità ambientale. L’iniziativa della Camera di Commercio si configura così come un investimento strategico per il futuro del territorio, ponendo le basi per uno sviluppo più resiliente, innovativo e rispettoso dell’ambiente.