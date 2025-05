Frosinone – Perdita idrica dal manto stradale in corso Lazio, la segnalazione | TG24.info

“L’acqua non può essere sprecata in questo modo, a parte il costo che a Frosinone rimane la più cara d’Italia”. Lo dice un cittadino che ci ha inoltrato la segnalazione di una perdita importante, più volte segnalata da lui e da diversi altri residenti. Di seguito la nota che ha inviato al Comune e ad Acea, auspicando un intervento immediato.

“Spett.li uffici competenti di Acea e del comune di Frosinone.

In data 9/5/2025, ho provveduto a scrivere la pec, dopo aver segnalato nei giorni precedenti la perdita di acqua dal manto stradale adiacente il parco del polivalente PLUSLAZIO di corso Lazio, a circa 50 metri prima del civico 14a. Da quel dì, sono susseguite altre segnalazioni ad Acea (compreso oggi), anche da parte di altri concittadini e la risposta che ci viene data, ormai da circa 10 giorni, è che è stato programmato un’intervento da parte di Acea. Ovviamente, riguardo la data presumibile, nessuna informazione aggiuntiva.

Dialogando con alcuni concittadini, che avrebbero ricevuto informazioni da varie fonti, vengono fuori svariate informazioni in merito all’origine di tale perdita: acqua di scolo, tubazione sottostante rotta, deviazioni di un pozzo adiacente il punto della zona interessata, a cura della stessa Acea tempo fa, ecc. ecc. Fatto è che, dal manto stradale fuoriesce acqua pulita ed abbondante, che si imbuca nel tombino delle acque reflue della foto. Non sono un esperto, ma è lecito pensare che ci possa essere un’altra parte di acqua non visibile in aggiunta a quella che si nota al di sopra del manto stradale e pertanto è facile ipotizzare che si disperdano chissà dove, circa 20 mc/ora di acqua, la cui origine spetta a chi di dovere individuare. Sono convinto che anche gli uffici del comune, che hanno letto la mia mail, conoscono il problema.

Da cittadino che, come tanti, prende a cuore problemi di questo tipo, mi auguro che questa mia segnalazione e quelle degli altri concittadini, contribuiscano ad un miglioramento di tutta la rete idrica di Frosinone, affinchè non sia in futuro la prima città d’Italia, dove l’acqua è più cara, per tanti motivi, tra cui le notevoli perdite idriche su cui lavorare. Nel breve termine, confido invece, in un’immediata risoluzione del problema, dopo le appropriate e dovute verifiche”.