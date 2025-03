Frosinone – Parco pubblico di Corso Lazio: lavori in dirittura d’arrivo | TG24.info

“L’amministrazione considera il quartiere dello Scalo strategico: quest’area sarà oggetto di una importante riqualificazione, grazie a un investimento complessivo di circa 30 milioni di euro, tra Comune e Rete Ferroviaria Italiana, per il nuovo assetto della stazione e del quartiere – ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli – Nell’ambito di questa nuova visione di città, Frosinone potrà disporre, a breve, di un’opera che rappresenta un passo significativo per la riqualificazione urbanistica e ambientale del quartiere e della città come il Parco pubblico di corso Lazio. Il Comune di Frosinone ha infatti avviato, già con l’amministrazione Ottaviani, un’importante iniziativa nell’ambito del programma per la Riqualificazione Urbana e la Sicurezza delle Periferie.

Il nuovo parco pubblico, oltre a creare un collegamento pedonale tra corso Lazio e via Albinoni, è pensato per soddisfare numerose esigenze della comunità, contribuendo al miglioramento del paesaggio urbano e della qualità ecologica e offrendo al contempo un luogo di incontro e socializzazione per adulti e bambini nella più totale inclusività e accessibilità. Quest’area verde – ha concluso il Sindaco Mastrangeli – è concepita per migliorare la qualità della vita dei cittadini, un simbolo tangibile di attenzione al benessere della comunità”.

“L’intervento – ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici Angelo Retrosi – ha previsto la trasformazione di un’area incolta e inutilizzata in uno spazio curato e multifunzionale, arricchito da percorsi pedonali, 50 alberi di diverse specie, un’area giochi e una zona fitness. L’accessibilità è garantita sia nel parcheggio che nel parco; il percorso interno è facilmente percorribile da chi utilizza passeggini o sedie a rotelle. Le attrezzature ludiche, progettate per essere inclusive, innovative e resistenti, offrono attività stimolanti e accessibili a tutti, nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e di settore. L’obiettivo, infatti, era di creare un ambiente che favorisse il gioco come esperienza condivisa e promotrice di aggregazione”.

Tra gli interventi inseriti nel programma per la Riqualificazione Urbana e la Sicurezza delle Periferie, quello della riqualificazione di Piazzale Kambo: a lavori ultimati, la nuova piazza, totalmente pedonalizzata, comprenderà arredo urbano, aree verdi e retroilluminazione da terra. Il programma prevede anche, su corso Lazio, il completamento dell’edificio polivalente, la realizzazione della scuola materna, il completamento del verde pubblico con il parco pubblico menzionato, la delocalizzazione degli uffici Mise e la realizzazione della scuola elementare, la riqualificazione della rete viaria e l’implementazione della mobilità sostenibile.