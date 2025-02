Frosinone – Nuovo sindacato carabinieri, prima assemblea sindacale | TG24.info

Nei locali del Comando Provinciale di Frosinone, si è svolta la prima assemblea sindacale organizzata dalla Segreteria Provinciale di Frosinone del Nuovo Sindacato Carabinieri. La delegazione sindacale era composta dal Segretario Generale Massimiliano Zetti, dal Segretario Generale Aggiunto Michele Capece, dai Segretari Regionali Lazio Sabatino Mastronardi e Cosimo Torcello, dai Segretari Provinciali Raffaele Fardella, Elvis Teoli e Gianmarco Zeppieri, nonché dai Segretari della Sezione NSC di Sora Roberto Mancini e Roberto Di Menna.

I temi trattati nel corso dell’assemblea hanno stimolato un proficuo dibattito. Interessante l’intervento del Segretario Generale Provinciale Raffaele Fardella che ha sottolineato l’importanza di iscriversi ad un sindacato autonomo ed in grado di tutelare i diritti delle colleghe e dei colleghi, manifestando per di più anche le finalità di NSC e gli intenti associativi. Fardella ha inoltre evidenziato l’importanza di una rete di servizi qualificati che la Segreteria provinciale è in grado di poter offrire e delle numerose convenzioni.

Il Segretario generale Zetti invece, ha focalizzato il suo intervento sulle numerose limitazioni che purtroppo la Legge 46/2022 impone ai sindacati militari, anziché garantire la piena libertà sindacale del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad Ordinamento Militare.

Il Segretario regionale Lazio Mastronardi ha evidenziato l’importanza che assume la figura di un dirigente sindacale in grado di garantire ai colleghi oltre che una adeguata assistenza tecnica, anche una altrettanto importante azione di supporto morale verso i colleghi in difficoltà.

“Intensificheremo le nostre azioni sindacali a supporto dei colleghi e tutte quelle attività come le convenzioni e le assemblee che possano stimolare la partecipazione e il dibattito con tutti i colleghi della provincia” afferma il Segretario generale provinciale di Frosinone Raffaele Fardella.

“Continueremo a mantenere attivo il proficuo canale di dialogo che abbiamo iniziato con i Dirigenti Arma locali, con lo scopo di garantire la piena tutela dei diritti di tutte le colleghe ed i colleghi” conclude Fardella.

La Segreteria Regionale Lazio e la Segreteria Provinciale NSC di Frosinone, ringraziano tutti i Comandanti per l’accoglienza ricevuta, a partire dal Comandante Provinciale Col. Gabriele Mattioli.