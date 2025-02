Frosinone – No-vax condannato | TG24.info

Condannato a tre mesi di reclusione più 300 euro di multa per aver partecipato ad una manifestazione non autorizzata di protesta alle disposizioni messe in atto dal Governo per contrastare la pandemia.

Si tratta di un 46enne residente a Fiuggi che la scorsa estate si è recato in piazzale Vittorio Veneto a Frosinone per partecipare a questa manifestazione. Ma una lite scoppiata poco distante dal luogo dove si trovavano i partecipanti ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine che hanno provveduto ad identificare tutti coloro che in quel momento si trovavano in quel luogo. E proprio in questo contesto era stato controllato anche il fiuggino che era stato poi denunciato per aver partecipato ad una riunione non autorizzata in luogo pubblico.

Nei giorni scorsi l’uomo è stato giudicato con decreto di penale di condanna. I tre mesi di reclusione sono stati convertiti con una ammenda di 2350 euro. L’uomo che ha ritenuto ingiusta questa punizione in quanto da libero cittadino avrebbe partecipato ad una manifestazione che lo interessava particolarmente proprio perchè contrario a quanto stabilito dal DPCM ha già preannunciato che tramite il suo difensore presenterà opposizione. Il processo dovrebbe svolgersi il prossimo ottobre presso il tribunale di Frosinone.

Mar.Ming.