Frosinone – “Natale in Musica”, concerto evento solidale della Fondazione Boccadamo (VIDEO) | TG24.info

Uno spettacolo divertente, emozionante, caloroso e dallo spirito molto solidale quello che ieri sera al Teatro Nestor di Frosinone ieri ha visto protagonisti alcuni istituti scolastici del territorio, premiate nell’ambito del concorso “Diversità, equità e inclusione” e la rock band, Ladri di Carrozzelle, tra le più belle realtà del panorama musicale quando si parla di inclusione. Promotori dell’iniziativa la Fondazione Boccadamo e la Banca Popolare del Frusinate, con il patrocinio del Comune di Frosinone, la Provincia di Frosinone e il Rotary Club – Distretto 2080.

La Fondazione Boccadamo è un ente no profit finalizzato alla promozione dell’individuo e della solidarietà. E’ attiva dal 2012 sia sul piano nazionale, che su quello internazionale, con dei precisi ambiti d’intervento: La tutela ambientale, l’assistenzialismo socio-sanitario e la lotta contro le malattie endemiche, che ancora oggi, mietono vittime nei Paesi più poveri del mondo.

La serata, presentata da Alessandro Andrelli, coadiuvato da Francesca Di Domenico, ha visto la presenza tra gli altri del presidente della Fondazione Boccadamo, Tonino Boccadamo, del presidente della Banca Popolare del Frusinate, Domenico Polselli, della band “Ladri di Carrozzelle” applauditissima nel loro “live”, e le rappresentanze scolastiche dell’Istituto Comprensivo 2 di Frosinone, Istituto Comprensivo 1 di Ferentino (Primaria e Secondaria), Istituto Anton Giulio “Bragaglia” di Frosinone e l’Accademia delle Belle Arti di Frosinone che ha partecipato fuori concorso con delle opere realizzate dai ragazzi sui temi dell’inclusione e donate alla Fondazione Boccadamo stessa. Tra gli ospiti istituzionali saliti sul palco ci sono stati: il Prefetto di Frosinone Ernesto Liguori, il Questore di Frosinone, Domenico Condello, il comandante provinciale dei Carabinieri, col. Alfonso Pannone, e il comandante provinciale della Guardia di Finanza, col. Cosimo Tripoli; il sindaco di Fumone, Matteo Campoli, il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli, il consigliere provinciale Gianluca Quadrini, il vice presidente della Camera di Commercio, Luciano Cianfrocca, il presidente del Consorzio Industriale del Lazio, Francesco De Angelis e la direttrice amministrativa dell’Accademia delle Belle Arti di Frosinone, Emanuela Tata.

In rappresentanza dei vari istituti poi i dirigenti scolastici: prof. Mara Bufalini (Comprensivo I Frosinone), dott.ssa Angela Marrone (Comprensivo I Ferentino), prof. Fabio Giona (Istituto Bragaglia).

Per le varie premiazioni in palio un premio in buoni Amazon da spendere in materiale didattico per le varie attività scolastiche.

Il tema dell’inclusione è stato al centro degli elaborati e ha riscosso enorme successo sia tra i giovani che tra i presenti.

Al termine della serata anche l’esibizione con canti natalizi dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo I di Ferentino.

Una iniziativa lodevole, tornata in presenza dopo tre anni a causa della pandemia, che ha entusiasmato i presenti e permesso a tutti di vivere una intensa serata di musica e divertimento.

Alessandro Andrelli