Frosinone – Muore nel suo furgone, vittima un frusinate di Corso Lazio | TG24.info

Si toglie la vita all’interno del suo furgone. A mettere fine ai suoi giorni in questo modo un 55enne residente a Corso Lazio a Frosinone. A scoprire quel corpo senza vita un familiare allarmato dal fatto che il congiunto non rientrava a casa.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale i quali hanno avviato le opportune indagini proprio per scongiurare l’ipotesi di una morte violenta. Ma gli accertamenti effettuati hanno portato ad una unica conclusione: l’ uomo per motivi ancora sconosciuti aveva volutamente togliersi la vita. Purtroppo quando i medici del 118 sono giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso .La salma del 55enne è stata trasportata presso la Camera mortuaria dell’ospedaale di Frosinone in attesa che il magistrato inquirente dia l’assenso per la sepoltura.

Mar.Ming

Aggiornamento suicidio: Si chiamava Rocco Antinori ed faceva il fruttivendolo il 55enne residente a Corso Lazio che è stato ritrovato senza vita all’interno del suo furgone. La salma che era stata posta sotto sequestro dal magistrato inquirente è stata riconsegnata ai familiari . Nella giornata di domani con tutta probabilità verrà fissata la data dei funerali.

Mar. Ming.