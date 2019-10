Frosinone – Medici di famiglia, report PM10: “aumenti delle concentrazioni nelle ore serali”

Riceviamo e pubblichiamo nota stampa a firma dell’associazione Medici di Famiglia per l’Ambiente di Frosinone e Provincia.

“REPORT PM 10 del 31 OTTOBRE 2019

Negli ultimi tre giorni, 28, 29, 30 ottobre 2019, le centraline ANCLER, registrano, nella parte bassa della città, decisi aumenti delle concentrazioni delle PM10, nel corso delle ore serali. Dalle 18:00 fino alle 24:00 circa, si rilevano valori compresi tra 60 e 100 mcg/m3 di PM10. I quartieri Madonna della Neve e Villa Comunale presentano i valori più alti, fino a picchi che arrivano a 100 mcg/m3 dalle 20:00 alle 22:00. Leggermente meglio via Adige, Pietrobono, Corso Lazio e via America Latina che alla stessa ora presentano picchi compresi tra 60 e 70 mcg/m3. Il Centro Storico, via Fosse Ardeatine e viale Napoli invece mostrano un moderato incremento dei valori dalle ore 18:00 alle 19:00, con punte comprese tra 50 e 60 mcg/m3. Si ricorda che per le PM10 i limiti ammessi sono di 50 mcg/m3 per l’Italia, 40 mcg/m3 per l’Europa, 25 mcg/m3 per l’OMS”. (Fonte: comunicato stampa)