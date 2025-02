Frosinone – Meccatronico, consegnati i diplomi. Maurizio Stirpe: “Its vero punto di collegamento tra scuola e lavoro” | TG24.info

Il Presidente dell’ITS, dell’Istituto Tecnico Superiore Meccatronico del Lazio, Maurizio Stirpe, ha consegnato oggi presso lo Stadio “Benito Stirpe” di Frosinone, i diplomi di Tecnico Superiore per l’Automazione ed i Sistemi meccatronici ai 22 studenti che hanno concluso con successo il secondo biennio formativo. I 22 studenti sono stati già assunti presso le Aziende del territorio.

L’ITS Meccatronico del Lazio è nato nel 2019 dall’esigenza di alcune imprese del territorio di rafforzare la formazione tecnica e specialistica in ambito meccanico e meccatronico e dalla volontà di sviluppare le competenze strettamente correlate ai fabbisogni professionali espressi dalle imprese.

“Oggi impari, domani lavori”, la Fondazione Its Meccatronico del Lazio nasce proprio con questa doppia finalità: reperire personale qualificato, con le competenze richieste dal mondo del lavoro, per le aziende associate ad Unindustria e per dare una opportunità di occupazione ai giovani del territorio laziale. I 22 studenti protagonisti del secondo percorso appena concluso sono stati impegnati per 1800 ore, di cui 700 direttamente sul campo presso le Aziende associate alla Fondazione e ad Unindustria. Le lezioni in aula sono state tenute per il 70% da manager delle aziende del territorio.

Questo progetto, infatti, si pone come obiettivo principale quello di soddisfare i fabbisogni occupazionali delle imprese in termini di figure specializzate, e, contemporaneamente, garantire ai giovani opportunità di lavoro coerenti con la formazione ricevuta.

Hanno preso parte alla cerimonia di consegna dei diplomi Maurizio Stirpe, Presidente Fondazione ITS Meccatronico del Lazio; Antonio Pompeo, Presidente Provincia Frosinone; Claudio Di Berardino, Assessore Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola, Politiche per la ricostruzione, Personale; Guido Torrielli, Presidente ITS Italy. A chiudere i lavori il Vicepresidente Confindustria per il Capitale Umano Giovanni Brugnoli. Moderatore della cerimonia di consegna dei diplomi Giampiero Marrazzo Giornalista e Conduttore Rai 3.

“In quattro anni di attività del nostro ITS – ha dichiarato il Presidente Maurizio Stirpe – abbiamo diplomato 45 ragazzi che sono stati tutti assunti dalle aziende del nostro territorio. In questi quattro anni la base associativa della fondazione è passata dai 9 soci fondatori a 53 soci attuali, di cui 33 aziende. Quest’anno le classi che si andranno a formare saranno due: una sul territorio di Frosinone ed una a Latina, inoltre resterà operativa la sede di Pontecorvo. Il bando è ancora aperto e si chiuderà il 30 settembre; pertanto, invitiamo i ragazzi a presentare la loro candidatura perché gli ITS rappresentano un vero punto di collegamento tra il mondo della scuola e quello del lavoro. Per il futuro intendiamo attivare un percorso di meccatronico per l’industria chimico-farmaceutica e l’industria chimica in generale”.