Frosinone – Lazio Pride, successo con migliaia partecipanti

Si è svolto senza alcuni tipo di problema il Lazio Pride di Frosinone.

La parata, pensata per esprimere non solo l’orgoglio di appartenere alla comunità LGBT ma in generale di essere se stessi, si è svolta con ordine e allegria (senza alcun tipo di eccesso) lungo le strade principali del Capoluogo. Partenza dalla zona Scalo (Piazza Salvo D’Acquisto), passaggio lungo Via Aldo Moro e arrivo in Via Marco Tullio Cicerone, di fronte alla Villa Comunale.

La giornata, che ha avuto come testimonial Claudia Ferri, non finisce qui perché ora i partecipanti – stimati fra i 5mila e gli 8mila – si dirigeranno verso il Parco Matusa per il party serale. Molto toccanti i momenti dedicati al sindaco di Rocca di Papa, Emanuele Crestini, scomparso in seguito all’incidente che ha squarciato il “suo” Municipio. Il Pride frusinate ha voluto ricordarlo perché era stato lui il primo sindaco ad applicare la legge sulle Unioni Civili.

Rivivi la parata attraverso i video trasmessi in diretta sulla nostra pagina Facebook.

(Foto di Ester Evangelisti)