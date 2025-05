Frosinone-Latina – Transizione energetica e imprese: verso le CER con la Camera di Commercio | TG24.info

Si è concluso ad aprile il ciclo di nove appuntamenti – tra webinar, desk di confronto con le imprese e tavoli di progettazione – organizzato dalla Camera di Commercio Frosinone-Latina nell’ambito del progetto “Transizione Energetica”, finanziato con risorse del Fondo di Perequazione Unioncamere 2023-2024.

Un percorso formativo e informativo, partito lo scorso gennaio, pensato per supportare le imprese del territorio nel cammino verso un’economia più sostenibile ed efficiente, che ha visto la partecipazione di imprenditori, tecnici ed esperti di settore.

«La transizione energetica non è solo una necessità ambientale, ma una vera e propria opportunità di crescita per il sistema economico locale – ha commentato il presidente della Camera di Commercio Frosinone-Latina, Giovanni Acampora (nella foto) -, attraverso questo ciclo di incontri abbiamo voluto offrire alle imprese strumenti concreti per affrontare le sfide della transizione energetica e della sostenibilità. La nostra missione è accompagnarle in questo percorso, mettendo a disposizione competenze, occasioni di confronto e conoscenza. Le Comunità Energetiche Rinnovabili rappresentano una delle risposte più efficaci per coniugare risparmio, innovazione e responsabilità sociale: come ente camerale continueremo a promuovere ogni iniziativa utile a favorire un’economia più verde, competitiva e inclusiva».

L’iniziativa ha avuto come tema centrale la promozione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), configurazioni innovative che consentono a cittadini, imprese e amministrazioni locali di produrre, condividere e consumare energia da fonti rinnovabili.

Durante i webinar e i tavoli di progettazione è stato offerto un quadro completo sui principali aspetti tecnici, normativi, fiscali e giuridici necessari per avviare con successo una CER. I partecipanti hanno avuto modo di confrontarsi direttamente con esperti del settore, ricevendo indicazioni pratiche per la creazione di progetti sostenibili, inclusivi e resilienti.

Particolare attenzione è stata dedicata: alla strutturazione di contratti trasparenti, agli aspetti tecnici e fiscali e alla definizione di ruoli e responsabilità all’interno delle CER; all’analisi comparativa delle diverse forme giuridiche applicabili (associazioni, cooperative, società consortili, impresa sociale, enti del terzo settore); alla valorizzazione dei vantaggi economici, ambientali e sociali dell’autoconsumo collettivo; alle opportunità di finanziamento connesse al Piano Transizione 5.0, pensato per sostenere la digitalizzazione dei processi produttivi e la riduzione dell’impatto ambientale e alle metodologie per elaborare un business plan mirato.

Il progetto ha rappresentato anche un’importante occasione di dialogo tra imprese, istituzioni e comunità locali, per costruire insieme un modello energetico più efficiente, sostenibile, inclusivo e orientato agli obiettivi climatici europei.