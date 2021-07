Frosinone / Latina – Rinnovato il Gruppo Terziario Donna Confcommercio Lazio Sud | TG24.info

Si è svolta nel pomeriggio di ieri, in modalità videoconferenza, l’Assemblea del Gruppo Terziario Danna Lazio Sud, per il rinnovo degli Organi periodo 2021-2026.

Il benvenuto alle colleghe, è stato dato dalla Vice Presidente Francesca Capolino, collegata dalla sede Confcommercio Lazio Sud di Formia: “E’ bello rivedervi, anche se in questa forma dopo tanto tempo, care amiche; il Covid ci ha segnato anche personalmente ma ora è il momento di ripartire”.

“Il riconoscimento del valore delle donne, in generale, e delle imprenditrici, in particolare, è sempre stato un elemento fondante di Confcommercio e di Confcommercio Lazio Sud. E’ per questo che, già dal momento del mio insediamento, come Presidente Confcommercio Lazio Sud, ho voluto, fortemente, costituire un Gruppo del Terziario Donna, che riportasse ed amplificasse, nei nostri territori, il grande lavoro compiuto sul piano nazionale dalla Presidente Patrizia Di Dio” ha voluto sottolineare, in apertura dell’Assemblea, il Presidente Giovanni Acampora.

“Il Gruppo Terziario Donna Confcommercio, a livello nazionale e nelle province di Latina e Frosinone, rappresenta un elemento propulsivo per sviluppare strategie e progettualità inclusive e sostenibili, valorizzando la competenza femminile, nelle imprese e non solo: competenze di innovazione, attenzione allo sviluppo locale” ha continuato il Presidente Acampora.

“Il nostro Gruppo Terziario Donna Confcommercio Lazio Sud è diventato, rapidamente, un punto di riferimento territoriale, riconosciuto anche a livello di Confcommercio Nazionale, per le progettualità e l’entusiasmo, messi in campo. Di ciò voglio ringraziare la Presidente uscente Letizia De Angelis, la Vice Presidente Francesca Capolino e tutto il gruppo di donne forti, impegnate e generose. La Presidente De Angelis ha condotto il Gruppo, in modo puntuale ed efficace; soprattutto, la sua cifra sono state la delicatezza e la gentilezza; di questo in particolare la voglio doppiamente ringraziare.” ha continuato il Presidente Acampora.

“Oggi si riparte, con una nuova determinazione; la crisi pandemica ha colpito molto le donne e le imprenditrici ma nel futuro, anche con il Recovery, si aprono nuovi importanti spazi per le grandi energie al femminile; sarò vicino, anche e soprattutto, come Presidente della Camera di Commercio di Latina e Frosinone a questo Gruppo dal grande potenziale. Il 22 luglio si rinnova il Direttivo Nazionale del Terziario Donna, speriamo di avere una nostra rappresentanza. Buon lavoro!”

E’ intervenuta, di seguito, la Presidente uscente Letizia De Angelis “Mi fa piacere, colleghe ed amiche rincontrarvi, dopo questo difficile periodo per tutte noi; il Covid ha rallentato il nostro impegno associativo, ma non ha fermato il nostro entusiasmo nel fare gruppo ed aiutare le imprenditrici ad esprimersi e valorizzarsi. Lascio – ma non lascio, con il cuore- il Gruppo Terziario Donna Confcommercio Lazio Sud perché ho chiuso la mia vita imprenditoriale; continuerò a collaborare con voi, abbiamo costruito insieme un forte rapporto con la presidente Nazionale Di Dio di cui abbiamo sposato i valori: fare impresa bene e per il bene, fare impresa per il ben – essere, per la bellezza e la qualità dei rapporti.”

La parola è passata poi, per gli adempimenti del percorso assembleare, al Direttore Generale Confcommercio Lazio Sud Salvatore Di Cecca “Voglio ringraziare anche io, a nome mio e della struttura tecnica di Confcommercio Lazio Sud, Letizia, per il lavoro fatto e per la sua competenza e gentilezza. Sono pervenute due candidature, una per la Presidenza della Signora Francesca Capolino e una per la Vice Presidenza, con delega alla Provincia di Frosinone della signora Patrizia D’Agostini; possiamo dunque procedere con la votazione.

Sono state elette per acclamazione la Presidente Francesca Capolino e la Vice presidente D’Agostini.

La neo Presidente Capolino ha voluto illustrare, prima di presentare il suo Direttivo, un programma di mandato.

“Sono lieta di poter intraprendere, insieme a tutte voi, un nuovo e rafforzato percorso del nostro Gruppo Terziario Donna Confcommercio Lazio Sud, dopo questo difficile periodo pandemico. Un periodo che ha segnato la vita di molte di donne e ha reso faticoso il lavoro delle nostre imprese. Le donne hanno subito, in modo particolare, gli impatti della pandemia; sono stati persi molti posti di lavoro femminili, la ripresa appare molto complessa, è emerso come centrale il tema del “doppio lavoro delle donne” (la cura dei fragili, il sostegno ai figli in DAD, la gestione delle difficoltà economiche ecc…). Rilanciare il Gruppo Terziario Donna Confcommercio Lazio Sud è, dunque, fondamentale, anche, in previsione delle significative risorse finanziarie che sono previste per le donne, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” ha sottolineato Francesca Capolino.

“Che il Gruppo Terziario Donna Confcommercio Lazio Sud fa parte di una grande e vincente famiglia: Confcommercio Lazio Sud. Ogni giorno nella nostra azione dovremo promuovere la nostra Associazione e farla crescere. Più forte sarà Confcommercio Lazio Sud, nei vari territori e nell’ambito dei vari settori e più forte sarà il nostro Gruppo!!”.

“Voglio brevemente elencarvi alcuni obiettivi. Sono delle proposte su cui, già dalle prossime settimane, ci confronteremo: rafforzare il rapporto con il Gruppo Terziario Nazionale e vari Gruppi Regionali e provinciali per scambiarci buone prassi e progetti; attivare una rete tra le imprese femminili, aderenti a Confcommercio Lazio Sud, svilupparne le potenzialità e affrontarne le problematiche specifiche (per settori ed in generale); sviluppare iniziative formative ed informative, mirate a facilitare l’accesso al credito e l’educazione finanziaria; sviluppare progetti di inclusione delle donne; attivare un confronto costante con le Amministrazioni Comunali ecc..; partecipazione a Bandi per la cultura e il sociale, in coerenza con Confcommercio Lazio Sud” ha continuato la Presidente Capolino “Grazie per la fiducia, lavoreremo tutte insieme”.

A questo punto, la Presidente Capolino ha presentato il Direttivo che la accompagnerà:

• Patrizia D’Agostini – Tabacchi D’Agostini – Frosinone

• Lucia Vagnati – La cantina di Ciccillo – Gaeta

• Mara Labella – Macelleria Mara e Orlando – Sermoneta

• Maria Rocca – Hotel Best Western – Cassino

• Paola Di Pietro – Consulente finanziaria – Formia

• Sandra Scaccia – Sandy Bar – Ferentino

• Floriana Toccaceli – Agenzia immobiliare Agora – Latina

• Antonella Masocco – Presidente Comitato Imprenditoria Femminile CCIAA Frosinone Latina

• Maria Vittoria Necci – La celeste galleria – Fiuggi

• Anna Rita Fantozzi – Ottica Volpe – Priverno

• Valentina Picca Bianchi – Whitericevimenti – Latina

• Maria Rotonda D’Alterio – Moi Meme – Minturno-Scauri

• Fiorella Berardi – Agenzia assicurativa Intermedia – Terracina

• Lucia Merryweather – Autoscuola Mercury 3 – Frosinone

• Elena Nardone – In Linea Snella – Latina

• Stefania Valerio – Associazione L’Approdo – Formia

• Paola Guglietta – Zantour Viaggi – Gaeta

“Voglio ringraziare tutti per la calorosa accoglienza e per la fiducia accordatami. Sarà un immenso piacere collaborare con questa squadra e sono certa che insieme raggiungeremo degli importanti risultati” ha dichiarato la neoeletta Vice Presidente Patrizia D’Agostini.

In conclusione, è intervenuto anche il Vice Presidente Vicario Confcommercio Lazio Sud Formia Vittorio Piscitelli che ha voluto salutare la nuova Presidente e Vice Presidente e tutto il Consiglio Direttivo, augurando a tutte un buon lavoro e sottolineando la sua disponibilità per una fattiva collaborazione.

(fonte: Comunicato Stampa)