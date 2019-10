Frosinone – L’Associazione Magistrati Tributari compie dodici anni

Il Presidente dott. Costantino Ferrara traccia un bilancio delle attività svolte dall’Associazione dall’anno 2007 della sua costituzione.

Tante sono state le iniziative realizzate dall’Associazione Magistrati Tributari -dice Ferrara- ed esprimo compiacimento per l’attività piuttosto silenziosa ma concreta, svolta in questi dodici anni di vita.

Un grazie sentito –afferma Ferrara- va rivolto ai due Presidenti che mi hanno preceduto, al dott. Guido Caporaso e alla Dott.ssa Gina Antoniani e all’intero esecutivo dell’Amt, per la collaborazione fattiva prestata da tutti i Presidenti, vice Presidenti e Giudici della Sezione Provinciale di Frosinone che hanno saputo imporsi all’attenzione generale con la loro continua attività, agli Associati e a tutti i giudici tributari che con dedizione e passione assolvono al loro ruolo nell’interesse della collettività.

L’intera magistratura tributaria -dice Ferrara- senza alcuna distinzione dei giudici a seconda della professione di provenienza ha assicurato un’effettiva difesa e valorizzazione dell’attuale ordinamento dei giudici tributari, nella parte in cui prevede la compresenza professionale diversa nella composizione delle commissioni, oltre ad essere un utile luogo di confronto per l’individuazione di modifiche, anche normative, in grado di eliminare privilegi di categorie di giudici tributari rispetto ad altre.

In questi dodici anni abbiamo collaborato alla riuscita di numerosi seminari di aggiornamento professionale dei giudici tributari del Lazio- del Molise e della Campania che si sono tenuti nella Città Martire presso l’Università degli Studi di Cassino organizzati dal prof. Avv. Giuseppe Maria Cipolla e dagli ordini dei commercialisti e degli avvocati di Cassino e di Frosinone.

Sono seguite altre importanti partecipazioni a pubbliche manifestazioni, come quella del V corso di deontologia e tecnica del penalista organizzato dalla camera penale di Cassino e quella del convegno sul contenzioso tributario.

Inoltre, per sensibilizzare l’opinione pubblica riguardante il rapporto tra fisco e cittadini, alla luce di una richiesta di senso civico e tributario atto alla realizzazione di una fiducia reciproca, l’Associazione ciociara si è fatta promotrice anche di una serie di interventi sia attraverso la stampa regionale, sia con seminari gratuiti aperti al pubblico, trattando di volta in volta un argomento di attualità tra i più avvertiti dai contribuenti e cercando di risolvere i relativi dubbi: costituzione in giudizio delle parti, prova testimoniale e giuramento, spese di giudizio, documenti non esibiti in risposta a questionario, rimborsi, ecc. Per la cronaca l’Associazione Magistrati Tributari della Sezione Provinciale di Frosinone è stata costituita il 28 Settembre 2007 ed è un fiore all’occhiello che fa onore alla Provincia di Frosinone.