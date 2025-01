Frosinone – L’Arma dei Carabinieri saluta il Luogotenente Pierluigi De Rosa | TG24.info

Oggi, nel giorno del suo sessantesimo compleanno, il Luogotenente Carica Speciale Pierluigi De Rosa, Comandante della Stazione di Morolo, lascerà il servizio attivo. Nella mattinata di ieri, nel corso di una breve cerimonia svoltasi presso il Comando Provinciale, ha salutato il Colonnello Gabriele Mattioli ed i Carabinieri della Provincia di Frosinone.

Il Comandante, Cassinate di nascita, classe 1963, per quasi 40 anni si è dedicato all’Arma prestando servizio in diverse Stazioni e Reparti della Campania, Sardegna, Abbruzzo e Molise, approdando nel Lazio nel 2004 al Comando della Stazione Carabinieri di Morolo. Inappuntabile Carabiniere, sposato con due figli di cui uno arruolato nell’Arma per seguire le orme e l’esempio del papà, sempre dedito al servizio istituzionale, con instancabile passione e disinteressata motivazione al lavoro, durante tutta la carriera ha saputo interpretare con esemplare abnegazione e spirito di sacrificio tutti gli incarichi ai quali è stato chiamato.

È stato un validissimo e preziosissimo punto di riferimento tanto per i colleghi quanto per le comunità cittadine riscuotendo costantemente apprezzamento e stima. Il Comandante De Rosa è insignito nel 2001 con Croce d’argento per anzianità di servizio, nel 2013 Medaglia Oro Lungo Comando Esercito; nel 2011 Croce d’oro con torre per anzianità di servizio, nel 2015 Distintivo di merito (oro) per 20 anni di Comando Stazione, nel 2016 Medaglia Mauriziana per 10 lustri di carriera.

Nel corso dell’incontro informale, breve ma carico di emozioni, il Luogotenente Carica Speciale Pierluigi De Rosa ha ricevuto gli auguri e le congratulazioni da parte del Colonnello Gabriele Mattioli, Comandante del Comando Provinciale di Frosinone, e di tutti gli altri Ufficiali e Carabinieri che hanno espresso al Comandante De Rosa riconoscenza e gratitudine per il servizio svolto e per la costante presenza e disponibilità.