Frosinone – L’annuncio del Comune: “lo stadio del nuoto non chiuderà” | TG24.info

La promessa dell’Amministrazione Mastrangeli e, in particolar modo del Delegato allo Sport Francesco Pallone è stata mantenuta: le famiglie di Frosinone potranno continuare ad usufruire dell’importante impianto natatorio frusinate, secondo l’accordo, fino al 31.08.2024.

“Sono felicissimo di aver contribuito a mantenere la promessa fatta dall’Amministrazione comunale di garantire la continuità dello Stadio del Nuoto che rappresenta, da anni, un punto di riferimento dello sport cittadino – dice Francesco Pallone – Ringrazio il nostro Sindaco Riccardo Mastrangeli per la fiducia accordatami nello svolgimento delle trattative con l’attuale gestore, supportandomi in ogni singola fase di questa delicata e finalmente positiva avventura. Nell’ultimo mese ho taciuto dinanzi a notizie, alcune distorte, comunicate alla stampa e prive di fondamento ma che hanno allarmato inutilmente la cittadinanza senza aver minimamente contezza dell’importante e proficuo lavoro silenzioso che si stava svolgendo negli uffici.

Mi preme ringraziare l’assessore Angelo Retrosi e gli uffici, nella persona dell’Ing. Benito Caringi, per il supporto tecnico garantito in questo anno, con cui ho collaborato quotidianamente per raggiungere l’importante obiettivo nonché l’assessore allo spot della Regione Lazio Elena Palazzo, il consigliere regionale Daniele Maura e il consigliere comunale Franco Carfagna per la sensibilità e l’attenzione dimostrata”.