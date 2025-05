Frosinone – “La sicurezza sul lavoro scende in strada” | TG24.info

Arriva a Frosinone “La sicurezza sul lavoro scende in strada”, iniziativa itinerante organizzata da Ebit Lazio di concerto con Confcommercio Lazio sud e le organizzazioni sindacali Filcams, Fisascat, Uiltucs territoriali, con il patrocinio del Comune di Frosinone (assessorato allo sviluppo economico di Mario Grieco).

L’intendimento dell’amministrazione – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – è di promuovere la cultura della sicurezza sul lavoro. La nostra comunità vuole essere così parte attiva nell’opera di sensibilizzazione, informazione e consapevolezza su questo tema, che riguarda anche il commercio e il terziario, benché siano solitamente annoverati tra i settori a basso rischio di infortuni. Una responsabile azione tra tutte le parti in causa può contribuire a diffondere una maggiore coscienza sul tema della sicurezza sul lavoro, intesa come una pratica che non può e non deve essere considerata un mero insieme di adempimenti normativi, ma uno strumento quotidiano di prevenzione e salvaguardia del benessere dei lavoratori, della loro dignità e della qualità dell’ambiente professionale. Promuovere sicurezza significa tutelare le persone e, allo stesso tempo, la crescita del tessuto produttivo”.

“L’evento – ha dichiarato l’assessore Grieco – prevede, innanzitutto, una giornata di informazione sulla sicurezza sul lavoro presso gli esercenti di via Aldo Moro e vie limitrofe, mercoledì 7 maggio. In questa data, una squadra di volontari di Ebit Lazio si recherà presso ogni esercizio commerciale per parlare con il titolare o un suo collaboratore per dare informazioni sulla sicurezza e invitare tutto il personale a partecipare alla formazione gratuita. In piazza don Carlo Cervini, inoltre, sarà presente un gazebo informativo. Previste, infine, due giornate di corsi gratuiti: antincendio 1° livello, BLSD (supporto vitale di base e defibrillazione) e disostruzione delle vie aree in età pediatrica e adulta, nelle giornate del 20 e 21 maggio. I corsi si terranno presso la sede di Confcommercio, in via lago di Como”.