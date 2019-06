Frosinone – La Provincia plaude il progetto Cinegreen dell’Istituto “Angeloni”

Cinema e spot pubblicitari per promuovere la salvaguardia del pianeta Terra. Aria, acqua, cittadinanza attiva, sostenibilità ambientale e prodotti a km “0”. Questi sono solo alcuni degli interessanti temi trattati ieri, mercoledì 5 giugno, dagli alunni dell’Istituto Angeloni di Frosinone con il progetto “Cinegreen”, che è stato presentato e apprezzato in particolare dal Presidente della Provincia Antonio Pompeo all’interno di Palazzo Gramsci.

L’iniziativa, promossa dal Miur e dal Mibac, nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola, ha permesso, con le sue azioni, di avvicinare la popolazione studentesca alla cultura cinematografica e audiovisiva come importante elemento per la crescita e la formazione individuale. Il progetto, realizzato in partenariato con l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale, con l’Istituto Comprensivo 1 di Frosinone, l’Associazione Cinemavvenire e la Cooperativa Verdeblu, ha avviato una serie di attività teorico-pratiche finalizzate alla realizzazione di 7 spot pubblicitari sui temi della sostenibilità ambientale, per sensibilizzare i giovani, le famiglie e la comunità ad uno stile di vita ecocompatibile, in linea con le direttive europee dell’Agenda 2030, per una migliore qualità della vita. “La fase teorica ha riguardato una formazione specifica sui vari aspetti del linguaggio cinematografico e audiovisivo – sottolineano dall’Istituto Angeloni – e lezioni di sviluppo locale con l’attivazione di laboratori didattici sulla sostenibilità all’interno della scuola. L’acquisizione di tali conoscenze è stata utilizzata poi per la realizzazione degli spot pubblicitari che hanno ottenuto un grande successo. Ciascuna classe partecipante ha infatti elaborato una idea progettuale, che ha avuto il vantaggio di rendere gli studenti più consapevoli e disciplinati nei loro gesti quotidiani. Successivamente i ragazzi hanno lavorato alla redazione della sceneggiatura, alla ricerca delle location, agli allestimenti scenografici, al casting, alle riprese e al montaggio video. Il risultato è un interessante decalogo di buone azioni, attuabili e riproducibili da tutti”. In un momento storico in cui è grande l’allarme per la salvaguardia del pianeta, gli alunni dell’Istituto Angeloni, i docenti e il Dirigente scolastico, Teresa Orlando, si pongono come promotori di un messaggio rispettoso dell’ambiente in grado di contribuire a rendere le città e le comunità inclusive, durature e sostenibili. Una concreta lezione di vita per giovani studenti che attraverso le azioni di oggi possono fare la differenza per il futuro.

Caterina Paglia