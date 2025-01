Frosinone – La nuova filiale “Synergie” apre nel capoluogo mercoledì 1 marzo | TG24.info

La provincia di Frosinone cresce nel settore delle Agenzie per il Lavoro con una nuova e rinnovata filiale di Synergie. L’inaugurazione, curata nei dettagli dal nuovo responsabile commerciale, Cristian Riggi, si svolgerà mercoledì prossimo 1 marzo, alle ore 16.30 nella centralissima Via Marittima 58 a Frosinone. Quella di Frosinone è una delle oltre 100 agenzie in tutta Italia, tra le più qualificate e rinnovate del Lazio, dove Synergie intende sviluppare in maniera innovativa, efficace, seria e professionale il proprio stile aziendale, rendendo la Ciociaria un territorio appetibile anche per chi cerca lavoro, chi vuole offrire lavoro, o chi intende affrontare un percorso di formazione per avere poi la migliore opportunità lavorativa possibile.

“Un’occasione per confrontarsi sulle tematiche del mondo HR e brindare insieme a questa nuova sfida”. Con questo slogan si vuole presentare la nuova sede di Synergie Frosinone.

Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.A. nasce nel 1999 dall’incontro tra un qualificato team di professionisti italiani ed il gruppo francese Synergie, che in oltre quarant’anni di attività si è imposto tra i leader europei nella gestione globale delle risorse umane: somministrazione, selezione, outplacement, consulenza e formazione.

Nella “Cultura Synergie” oltre all’industria tradizionale, sono in forte sviluppo settori specifici quali: logistica, ristorazione, turismo, sanità, informatica, nuove tecnologie dell’informazione, edilizia; emerge l’attività della divisione “gestione del credito” un servizio che si rivela particolarmente efficace ed utile per i clienti che si affidano alla nostra esperienza. Non ultimo è l’impegno profuso da Synergie Italia, in collaborazione con i maggiori Atenei nazionali, nell’introdurre nel mercato del lavoro giovani risorse attraverso stage, tirocini e apprendistati: costoro saranno i professionisti di domani.

“Synergie – spiega Riggi – cerca le giuste soluzioni per l’inserimento su misura dei propri candidati, per raggiungere insieme l’obiettivo della collocazione lavorativa. Il team Synergie riesce a trasmettere alle proprie risorse la giusta motivazione, accompagnandole all’integrazione con il mondo del lavoro: diritti e doveri, informazione sulla sicurezza, formazione professionale, creando una relazione basata sulla fiducia”.

Nel Lazio al momento ci sono 6 sedi, quattro a Roma, una a Pomezia (in provincia di Roma), e quella di Frosinone, unica tra le altre province. Questo da un valore e una responsabilità ulteriore sia al progetto di sviluppo aziendale nel territorio laziale, ma anche alle opportunità che si possono creare in Ciociaria. Imminente l’apertura poi della filiale di Aprilia (Lt).



Synergie-Italia a Frosinone, che sarà inaugurata appunto mercoledì 1 marzo alle ore 16.30, si trova in via Marittima, 58. Per info e contatti: 0775.202803 – frosinone1@synergie-italia.it. Ulteriori dettagli sul sito: www.synergie-italia.it.



La sede di Frosinone sarà affidata ad un gruppo di professionisti valido, capeggiato dal responsabile commerciale, originario di Ferentino, Cristian Riggi: “La mia formazione è nel marketing e comunicazione. Ho sempre lavorato nel settore Commerciale, sin da quando era giovane con il gruppo Alfa Romeo, poi il passaggio a marchi come “San Carlo” e “Perfetti”. Nel 2007 mi onoro di essere stato il più giovane Area Manager d’Italia per la “Stanley International Betting” per poi passare ad altre esperienze sempre nel settore delle scommesse. Ho avuto esperienze anche nella mondo politico così come negli ultimi anni la stupenda avventura in Sardegna nel settore dell’Hotel Management, mi ha permesso di raggiungere l’obiettivo di lavorare nella prima motonave italiana “green” a zero impatto ambientale. Negli ultimi anni sono tornato a Frosinone e ho lavorato nel settore della logistica con GLS Italia proprio tramite Synergie-Italia che mi selezionò per questa attività. Da qui l’opportunità di una nuova realtà per la provincia di Frosinone proprio nel settore delle Agenzie per il Lavoro. Un doveroso grazie lo devo a nome del team che rappresento (attualmente composto da sei persone, quattro recruiter specialist, un responsabile amministrativo e una risorsa junior a supporto, oltre a me come Responsabile Commerciale) al Discrict Manager Lazio di Synergie-Italia, il dottor Gianluca Di Rella e all’Area Manager di Synergie-Italia, il dottor Paolo Mearini. Il mio impegno – conclude Riggi – sarà quello di mettere a disposizione dell’azienda tutte le mie conoscenze, la mia competenza, serietà, professionalità e il mio impegno per lo sviluppo di un percorso che garantisca opportunità di lavoro e crescita dell’azienda e del territorio stesso”.