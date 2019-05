Frosinone – La Bacchetta d’Oro 2018, ecco tutti i premiati

Anche quest’anno, come negli anni precedenti, l’Unione Musicale Ciociara, nella persona del Presidente Egidio Reali del Vice Presidente Angelo Bartolini e del Direttore Artistico Luigi Bartolini, vuole ringraziare tutte le bande che hanno partecipato alla XXI edizione del Concorso Nazionale per Banda “La Bacchetta d’Oro” che, a detta degli esperti, ha confermato le stesse caratteristiche di serietà e trasparenza nei giudizi e nell’organizzazione ormai consolidate nel tempo.

Questa edizione si è svolta nel bellissimo scenario del Teatro Nestor di Frosinone.

L’Unione Musicale Ciociara ha aperto le danze con il 1° Seminario tenuto dalla nuova partner, l’Associazione DIBA (Direttori Italiani di Banda Associati) con il seguente argomento: “DIBA – Direttori di Banda Associati, per la qualificazione professionale del Maestro di Banda, proposte e progetti.

Molto gratificante è stata la numerosa partecipazione delle Bande provenienti da tutta Italia che, con la loro spontaneità il rispetto e semplicità hanno creato un clima di sana competizione.

Durante la manifestazione sono stati allestiti, nel salone delle esposizioni, stand di Strumenti e Edizioni Musicali, che hanno presentato le ultime novità. Quest’anno “La Bacchetta d’Oro” ha visto in gara Bande provenienti da: Umbria, Lazio, Toscana, Lombardia, Sicilia, Abruzzo, Campania, che si sono susseguite durante i giorni di concorso. Al termine della performance si è tenuta la premiazione dei vincitori, per la “Categoria Giovanile” si aggiudica il 1° Premio con punti 87.95 l’Orchestra di Fiati “G.Verga” di Modica (RG) diretta da Mirko Caruso, 2° premio con punti 84.33 all’Orchestra di Fiati Giovanile del Cilento (SA) diretta da Alessandro Schiavo e Leo Capezzuto, 3° Premio con punti 83.34 viene assegnato alla Banda Giovanile del Corpo Musicale “S. Cecilia” di Triuggio (MB), diretto da Armando Saldarini.

Per la Terza Categoria in fascia di Terzo Premio si Classifica: al 1° Posto con punti 83.27 il Civico Corpo Musicale di Vimercate (MB) diretto da Umberto Valesini, al 2° Posto con punti 82.06 la Filarmonica “F.M. Ferri” Città di Marsciano (PG), diretta da Antonio Diotallevi, al 3° posto con punti 80.03 la Filarmonica di Soci (AR), diretta da Nicholas Gelli.

Per la Seconda Categoria si aggiudica il 1° premio con punti 90.68, l’Associazione Musicale “G. Rossini” Città di Latina (LT), diretta da Raffaele Gaizo, 2° premio con punti 86.77 per il Corpo Musicale “S. Cecilia” di Triuggio (MB) diretto da Armando Saldarini ed infine il 3° Premio con punti 83.22 al Corpo Musicale “S. Cecilia” di Borno (BS) diretto da Tomaso Fenaroli.

Si classificano inoltre per la “Categoria Giovanile” con punti 76.85 la Filarmonica “G. Pozzi” di Santa Fiora (GR) diretta da Daniele Fabbrini e per la “Seconda Categoria” con punti 82.59 l’Orchestra di Fiati del Cilento (SA) diretta da Alessandro Schiavo e Leo Capezzuto e con punti 81.63 l’Ass. Musicale Culturale Banda Città di Celano (AQ) diretta da Nicolino Rosati.

La Giuria ha ritenuto opportuno di Assegnare una Mezione Speciale come “Miglior Direttore” al M° Armando Saldarini del Corpo Musicale “S. Cecilia” di Triuggio (MB). Inoltre la Direzione Artistica, in accordo con la Giuria ha assegnato una Menzione al Giovanissimo Trombettista del Corpo Musicale “S. Cecilia” di Triuggio (MB) Tommaso Mazza per essersi contraddistinto nel “Solo” del Brano d’Obbligo della “Categoria Giovanile”.

Il trofeo Bacchetta d’Oro (punteggio più alto tra 1^- 2^ e 3^ Categoria) va all’Associazione Musicale “G.Rossini” Città di Latina (LT) con il punteggio di 90.68.

La premiazione finale condotta da Zoe Cocco è stata preceduta dal Concerto dell’U.S. Naval Forces Europe Band, animando e divertendo il numeroso pubblico presente in Teatro.

Un grosso ringraziamento va al Presidente di Giuria M° Felix Hauswirth (Svizzera), e ai giurati

M° Alessandro Celardi, M° Arturo Andreoli, che con la loro professionalità e serietà hanno decretato i vincitori della XXI edizione de “La Bacchetta d’Oro”. Un grande ringraziamento a tutti gli Sposor per il supporto dato e presenti in questa edizione: Casa Editrice “Boario”, Musical Centro (Cassino), La Ripamonti, Rampone & Cazzani, Lo Strumento di Francesco Stella, Divise per Bande Musicali di Nello Mampieri, Costruzioni Generali srl di D’Ascenzi Fernando, Phalaenopsis Luxury Event di Gianmarco Fontana, Geaf Autoservizi, Reali Tour, Aletrium Travel, Service Luci a Cura di Luigi Di Tofano. L’appuntamento futuro per tutti sarà alla XXII Edizione che si terrà nei giorni 2 – 3 Maggio 2020.

(fonte: Comunicato Stampa)