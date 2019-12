Frosinone – Incendio alla Mecoris il caso passa alla DDA

Incendio alla Mercoris, il caso passa alla DDA che sta indagando per traffico illecito di rifiuti. Oltre che naturalmente per incendio doloso. Tra le persone che sarebbero finite nel...

“Mentre qui in terra tutto pare rispondere alla logica del dare per avere, Dio arriva gratis. Il suo amore non è negoziabile: non abbiamo fatto nulla per meritarlo e non...