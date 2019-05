Frosinone – Impresa 4.0, dalla Camera di commercio i contributi per le nuove tecnologie

La Camera di Commercio di Frosinone rinnova anche per il 2019 il suo impegno economico a favore della diffusione della cultura digitale tra le micro, piccole e medie imprese (MPMI) del territorio.

E’ stata approvata nei giorni scorsi, attraverso una delibera di Giunta, l’edizione 2019 del Bando “Voucher Digitali I4.0”, che vede un importo complessivo di 140mila euro in voucher a disposizione delle imprese.

Il Bando rientra nelle progettualità del Punto Impresa Digitale (Pid), network camerale su scala nazionale per la diffusione della cultura digitale tra le Mpmi.

I contributi saranno a fondo perduto e potranno essere impiegati, per esempio, per l’acquisto di servizi di consulenza e formazione in ambito tecnologico, per modernizzare l’organizzazione del lavoro all’interno delle aziende, per implementare l’e-commerce, per applicare tecnologie avanzate come il Cloud, la realtà aumentata, l’Iot (Internet delle cose), le ricostruzione 3D, la cyber security etc.

Due le misure previste nell’avviso:

Misura A (contributi complessivi 50mila euro) per i gruppi da 3 a 9 imprese, supportate da un soggetto promotore, che abbiano esigenze e progetti comuni in ambito tecnologico;

Misura B (contributi complessivi 90mila euro) per le imprese singole che intendono investire sulle tecnologie digitali.

Per entrambe le misure gli importi dei contributi variano da un minimo di 5mila euro a un massimo di 10mila euro per impresa. Il termine ultimo per presentare le richieste di contributo è fissato al 31 Maggio 2019.

Anche per questa edizione del Bando la Camera di Commercio si avvale della collaborazione del Pa.L.Mer – Parco Scientifico e Tecnologico del Lazio Meridionale nelle attività di gestione e coordinamento dello stesso.

“Sottolineare l’importanza di essere al passo con i processi di digitalizzazione in atto è ormai retorico – afferma il Presidente della Camera di Commercio di Frosinone, Marcello Pigliacelli – . Vogliamo essere concretamente vicini alle imprese che vogliono investire sul futuro, per questo presenteremo il Bando anche alle Associazioni di Categoria nell’ottica di garantirne una diffusione capillare e permettere anche alle aziende che non hanno partecipato alle scorse edizioni di usufruire dei contributi a fondo perduto”.

Lo scorso anno, per il medesimo Bando, la Camera di Commercio aveva stanziato oltre 250mila euro: erano state 35 le domande ammesse al contributo, a fronte di 54 richieste arrivate. Inoltre, le attività del Pid per il monitoraggio del livello di maturità digitale durante il 2018 hanno coinvolto 87 imprese.

Le domande per ottenere i voucher digitali 2019 devono essere trasmesse esclusivamente tramite casella di Posta Elettronica Certificata (Pec) all’indirizzo: promozione@fr.legalmail.camcom.it . Il Bando è consultabile on line all’indirizzo: http://www.fr.camcom.gov.it/content/bando-voucher-digitali-impresa-40-anno-2019, dove è scaricabile anche la modulistica relativa alle due Misure.