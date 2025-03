Frosinone – Il Luogotenente Carica Speciale Giancarlo Datti lascia il servizio attivo | TG24.info

Il Luogotenente Carica Speciale dell’Arma dei Carabinieri Giancarlo Datti, oggi, nel giorno del suo 60° compleanno, lascia la benemerita dopo 33 anni di servizio.

Originario di Ferentino, si arruolava nelle file dell’Arma nel 1991 quale allievo sottufficiale. Dopo aver frequentato il corso di formazione presso la Scuola Sottufficiali di Velletri (Rm) e Vicenza, nel 1993 veniva destinato con il grado di Vice Brigadiere alla Compagnia di Aversa (CE), ove ricopriva dapprima l’incarico di sottufficiale in sottordine alla Stazione e, dopo il biennio, quello di capo equipaggio dell’Aliquota Radiomobile. Nel 1997 veniva destinato alla Stazione Carabinieri di Pietramelara (CE) con l’incarico di sottufficiale in sottordine, per poi assumerne il Comando nel 2000. Nell’anno 2002 approdava nella Capitale, ricoprendo vari incarichi di Stato Maggiore, tra cui quello di “addetto all’Ufficio Operazioni” del Comando Generale e quello di “addetto alla Sezione Ordinamento e Addestramento” della Legione Lazio.

Terminata la parentesi capitolina, nel 2011 tornava nella sua ciociaria ricoprendo prima l’incarico di addetto all’Aliquota Operativa della Compagnia di Sora e, successivamente, dal 2012 ad oggi data del suo collocamento in congedo, l’incarico di “Capo Sezione – Ufficio Segretaria e Personale” del Comando Provinciale.

Nella sua brillante carriera il Luogotenente Datti ha ottenuto vari riconoscimenti: nel 2021 è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere “Al Merito della Repubblica Italiana”, concessagli dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e nel 2022 della Medaglia di Bronzo al merito di Lungo Comando, concessagli dal Ministero della Difesa. Giancarlo Datti ha rappresentato al meglio la figura di sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri sia negli incarichi operativi nel territorio casertano, ove ha saputo affrontare con professionalità e fermezza la criminalità locale e con assoluta vicinanza le esigenze dei cittadini, che in quelli di Stato Maggiore presso gli Alti Comandi della Capitale ed il Comando Provinciale di Frosinone riscuotendo la stima dei superiori e dei colleghi.

L’evento è stato suggellato nei giorni scorsi dal Comandante Provinciale, Col. Gabriele Mattioli, che, nel corso di una breve ma sentita cerimonia, ha voluto esprimere al Luogotenente Datti, a nome dell’Arma dei Carabinieri, i sentimenti di stima e di partecipata gratitudine per il senso del dovere e l’attaccamento all’Istituzione dimostrati, evidenziando la passione con la quale ha condotto la sua attività nel corso dei trentaquattro anni di servizio, ed in particolare nel periodo in cui ha ricoperto il prestigioso e delicato incarico di Capo Sezione Segreteria e Personale presso il Comando Provinciale.

Infine, al termine della cerimonia, dopo il brindisi, il Col. Mattioli, il Tenente Colonnello Riccardo Turchetti, gli ufficiali e tutti i Carabinieri di Frosinone, hanno espresso al congedante i più fervidi auguri per un sereno avvenire, affinché possano essere forieri di ulteriori soddisfazioni.