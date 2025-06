Frosinone – Il Comune aderisce alla Fondazione ITS Meccatronico del Lazio Academy | TG24.info

Il Comune di Frosinone, su indirizzo del Sindaco Riccardo Mastrangeli, ha aderito alla Fondazione ITS Meccatronico del Lazio Academy.

“L’adesione del Comune di Frosinone alla Fondazione rappresenta un passo significativo verso l’implementazione di politiche attive per la formazione e l’occupazione giovanile. L’ITS, infatti, offre enormi opportunità di natura economica e sociale – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – e la visione di cui la fondazione è portatrice è particolarmente importante in un territorio come il nostro. Sono convinto che lo sviluppo e la crescita del capoluogo, e non solo, passino necessariamente dalla sinergia virtuosa tra istituzioni, associazioni, tessuto produttivo e imprenditoriale che, insieme, devono lavorare per dotare i nostri giovani degli strumenti più adeguati per costruire, qui, il proprio futuro. Tale adesione del Comune come socio partecipante favorisce la formazione di competenze specifiche, contribuendo a creare un ambiente favorevole all’innovazione e all’imprenditorialità. Si tratta di un investimento strategico a beneficio delle ragazze e dei ragazzi del nostro territorio.

L’Its Meccatronico del Lazio Academy – che, a Frosinone, ha sede presso il polo nel centro storico dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale – è una scuola di eccellenza che forma tecnici altamente specializzati, le cui competenze sono strettamente correlate ai fabbisogni professionali richiesti. Il Meccatronico – ha concluso il Sindaco Mastrangeli – permette, concretamente, l’incontro tra domanda e offerta, formando adeguatamente i giovani, nell’interesse della loro crescita professionale ed occupazionale, favorendo inoltre la modernizzazione e lo sviluppo della competitività delle imprese”.

I corsi della Fondazione ITS Meccatronico del Lazio Academy sono, infatti, articolati su profili professionali progettati in collaborazione con le aziende di riferimento del territorio per rispondere alle esigenze occupazionali del settore manifatturiero e meccanico del Lazio. In particolare, per quanto riguarda la sede ITS di Frosinone, sul sito www.itsmeccatronicolazio.it sono stati pubblicati i bandi suppletivi di selezione per il biennio 2025-2027, per l’ammissione ai corsi per diventare tecnico superiore per la progettazione e la produzione meccatronica avanzata oppure tecnico superiore per l’automazione e la robotica industriale. La fondazione opera sulla base di piani triennali con l’obiettivo di assicurare con continuità l’offerta di figure tecniche superiori a livello terziario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell’ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico, oltre che di riconversione industriale, sostenendo le misure per l’innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese. Tra i soci fondatori dell’ITS Meccatronico del Lazio, l’Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale e Unindustria. Il presidente fondatore è Maurizio Stirpe; il presidente in carica è Miriam Diurni.