Frosinone – “Ignoranza e Omofobia non fermeranno il Nostro Pride”

Netta presa di posizione del Collettivo “Ugualmente” del capoluogo contro gli insulti omofobi sui social. Intanto Tiziano Ferro pubblica l’Inno del Pride di Frosinone.

“Sabato 22 giugno il Lazio Pride sfilerà per il centro cittadino di Frosinone. A cinquant’anni dalla rivolta di Stonewall ogni anno, nelle città di tutto il mondo quella rivolta viene ricordata da migliaia e migliaia di persone che manifestano per il riconoscimento dei diritti di lesbiche, gay, trans, bisessuali. È la giornata dell’orgoglio, pride in inglese, e della visibilità che ha preso il posto della vergogna e della clandestinità”. Inizia così la nota del presidente Stefano Bonvissuto che continua stigmatizzando le frasi cariche di odio che popolano i social in questi giorni: “Constato che il Frosinone Pride sta scatenando in rete e non solo, molti commenti violenti. Esattamente come è avvenuto con i barconi che, mentre trasportavano nel Mediterraneo un carico di umanità dolente, sono oggetto di commenti odiosi e crudeli. Anche il pride sta suscitando commenti analoghi, commenti feroci che invocano i forni crematori, o carabine per sparare sulla marcia e addirittura di farci sfilare per le vie del cimitero. Non accettiamo più attacchi volgari, gratuiti e discriminatori contro le nostre vite. Rivendichiamo non solo il diritto a vivere e ad amare per ciò che siamo ma un più ampio diritto alla cittadinanza che non può più essere messo in discussione. Nessuno di noi è contro natura. Con il pride rivendichiamo il diritto non solo di essere rispettati ma di essere persone felici e realizzate. La strada intrapresa è quella della visibilità ed è la strada giusta. La clandestinità è una condizione in cui prevale la solitudine e la vergogna, sentimenti che non ci appartengono più. Per questi motivi denuncio il clima di odio che, strati arretrati di società, vorrebbero ancora suscitare. Il Collettivo UgualMente- conclude la nota- invita le istituzioni locali, i sindacati, i partiti, le realtà culturali, il mondo della scuola e quello delle Associazioni a marciare con noi, a rendere tutti insieme, il Lazio Pride di Frosinone la marcia dell ‘orgoglio, dell’ autodeterminazione, della felicità e dell’amore”. Intanto al patrocinio di Regione Lazio, Provincia di Frosinone, Comune di Latina, ai aggiungono i patrocini del Comune di Ferentino e del Comune di Fiumicino.

A sorpresa, infine, arriva la canzone contro l’omofobia di Tiziano Ferro a dare forza alle istanze del Lazio Pride che, sui propri social, ha pubblicato il video introduttivo dell’inno del Frosinone Lazio Pride del 22 giugno.

Il nuovo singolo di Tiziano Ferro, da sempre supporter della manifestazione, è stato scelto per accompagnare il Pride. Il cantautore di Latina ha poi rilanciato attraverso le stories del suo profilo Instagram.

<<Buona (Cattiva) Sorte è la risposta ai commenti omofobi che leggiamo sui social network, anche riguardo al Lazio Pride. ‘Ci rinnegano, ci lapidano e noi con quelle pietre costruiremo una parete’ , cosí recita il testo, proprio in riferimento a commenti che possono far male, ma che saranno spazzati via dal Lazio Pride>>.

VIDEO: https://www.facebook.com/pridelazio/videos/2235775553143758/

A.T.