Frosinone – Gli studenti dell’Angeloni ospiti del Consiglio Regionale | TG24.info

L’iniziativa rientra nel progetto della Presidenza del Consiglio “incontri e visite presso il Consiglio regionale del Lazio”

Ieri il consiglio regionale del Lazio ha ospitato l’istituto superiore Angeloni di Frosinone, che ha visitato la sede di via della Pisana. Dopo il covid, questa è la prima visita di una scuola in Consiglio. Si tratta di un’iniziativa che rientra nel progetto “incontri e visite presso il Consiglio regionale del Lazio”, voluto dalla presidenza del consiglio regionale, e dal presidente Antonello Aurigemma, volto ad aprire le porte della Pisana, dando la possibilità agli ospiti, in questo caso gli studenti delle superiori, di conoscere il ruolo del Consiglio, le sue funzioni e quali sono le attività. L’evento si è svolto nella sala Mechelli, dove è stato trasmesso un video del presidente Aurigemma, assente ieri perché impegnato negli Stati Uniti con una delegazione regionale, per assistere al lancio della missione spaziale Ax-3, dove partecipa l’astronauta di Roma, il colonnello Villadei: “è una opportunità importante – questo un passaggio del video di Aurigemma – per far conoscere le istituzioni, le funzioni, le attività che si svolgono e che hanno ricadute sui nostri territori e sulla vita quotidiana. Ringrazio i ragazzi e il corpo docente presenti”.

L’iniziativa di ieri mattina, poi, è stata introdotta dal consigliere regionale, Daniele Maura, che ha salutato studenti e professori: “questa è la sede del Consiglio, dove vengono prese decisioni importanti per i territori della nostra regione. Ci sono le commissioni consiliari, dove vengono discusse le proposte di legge prima di approdare in Aula per l’approvazione definitiva. Vi ringrazio per essere venuti qui oggi, poiché è importante che i ragazzi conoscano le istituzioni, a partire da quelle locali, e soprattutto quali sono i compiti e le attività che si svolgono”. All’incontro, sono intervenute anche le consigliere regionali, Alessia Savo, Edy Palazzi, Marika Rotondi, ed Eleonora Berni. Ha partecipato anche la Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, Monica Sansoni, che ha preso la parola. Alla fine della giornata, agli studenti è stato consegnato l’attestato di partecipazione