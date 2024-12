Frosinone – Giunta comunale, si dimette Danilo Magliocchetti. Subentra Rossella Testa | TG24.info

Danilo Magliocchetti si è dimesso dalla carica di assessore del Comune di Frosinone. Poco fa il sindaco Riccardo Mastrangeli ha nominato al suo posto Rossella Testa.

“Desidero ringraziare Danilo Magliocchetti per l’ottimo lavoro svolto in qualità di assessore al centro storico, all’artigianato locale, ai rapporti con le università, con il consiglio comunale e Regione Lazio, in sinergia e unità di intenti con l’intera giunta comunale – ha detto poco fa tramite una nota, il Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli – Danilo, in questi mesi, ha impresso un segno forte e personale nell’ambito delle deleghe a lui assegnate, valorizzando e implementando il percorso di crescita intrapreso negli anni precedenti. In particolare, mi preme sottolineare l’impegno da lui profuso nel potenziamento dell’offerta formativa del capoluogo, attività che lo ha visto in prima linea nell’incontrare e coinvolgere le istituzioni universitarie, pubbliche e private, presenti nella nostra regione, con l’obiettivo di costituire un polo di assoluto livello da affiancare all’offerta di pregio già presente. Di rilievo anche il contributo offerto da Magliocchetti nel monitorare costantemente, con attenzione, le necessità e le peculiarità del centro storico, custode di forti tradizioni identitarie che costituiscono l’anima stessa della nostra Città. Diverse le segnalazioni e indicazioni da lui inoltrate agli uffici comunali per mantenere sempre alti standard di decoro, pulizia e sicurezza nell’area, senza contare, inoltre, le tante energie profuse per far sì che l’assessorato fosse sempre pronto a cogliere le opportunità di bandi e finanziamenti di enti sovraordinati, al fine di rafforzare e consolidare il programma dell’amministrazione per lo sviluppo, la riqualificazione e l’incremento del tessuto economico, sociale e culturale della parte alta della Città. Viste le sue qualità e le sue competenze, Danilo Magliocchetti – ha concluso il Sindaco Mastrangeli – continuerà senz’altro a dare un importante contributo, in termini di idee e progettualità, alla città di Frosinone”.

È stato nominato il nuovo assessore con delega al centro storico nella persona di Rossella Testa.