Frosinone – Giochi matematici, exploit della 2B del Liceo Severi | TG24.info

Prima assoluta per la categoria biennio nella competizione della Giornata del Pi Greco e della Giornata Internazionale della Matematica

Non è uno scherzo: i ragazzi – uniti, competitivi, bravi in tutte le materie – della 2B tradizionale del Liceo “Francesco Severi” di Frosinone si sono classificati primi nella categoria biennio tra le classi partecipanti (numerose e provenienti da tutta Italia) al gioco didattico PiGame2024 – The Road to Zero. Missione impossibile…perfettamente riuscita grazie all’inossidabile spirito di gruppo della classe, e grazie, ovviamente, alla più che solida preparazione nella matematica e nelle sue diverse applicazioni.

In occasione della giornata del Pi Greco e della Giornata Internazionale della Matematica, il Laboratorio Effediesse del Politecnico di Milano ha organizzato infatti questa originale competizione, ovvero una prova, rivolta a tutti gli studenti delle scuole secondarie (di primo e secondo grado), che si è basata sulla risoluzione di sette “enigmi” di carattere logico-matematico, caratterizzati da diversi livelli di difficoltà in accordo al grado scolastico.

Come si può intuire dal titolo, il PiGame2024 – The Road to Zero ha come tema principale le “emissioni zero”, quindi tutti gli enigmi hanno affrontato il tema della sostenibilità ambientale e del cambiamento climatico.

L’evento online, che si è tenuto il giorno del PiDay 2024, giovedì 14 Marzo 2024, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, si è concluso con il seminario “Il cambiamento climatico e le sue storie” tenuto dal Dott. Gianluca Lentini (Poliedra, Politecnico di Milano) e con il momento di gloria per i nostri studenti: la premiazione!

La Dirigente Scolastica, dott.ssa Antonia Carlini, e la comunità educante del “Severi” festeggiano il risultato straordinario, congratulandosi vivamente sia con la docente di Matematica della classe, la prof.ssa Lucia Marcone, sia con i giovani, brillanti matematici, ai quali evidentemente è stata ben trasmessa la passione per il mondo affascinante, segreto e “logico” dei numeri.