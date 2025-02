Frosinone – Gerardo Di Giammarino ospite di “Frosinone Legge” il prossimo 6 luglio | TG24.info

Si terrà il 6 luglio prossimo il quarto appuntamento con Frosinone Legge, gli incontri culturali, promossi dalla Associazione Culturale i Biblionauti in collaborazione con la Biblioteca Comunale Turriziani di Frosinone, per fare conoscere il grande potenziale culturale presente sul nostro territorio.L’ospite, Gerardo Di Giammarino, presenterà “Storia dell’Ospedale Umberto I di Frosinone – Vol. 2 – La storia sanitaria della città tra le due guerre”.

Gerardo di Giammarino, autore di ben due libri che hanno riguardato la nascita del nosocomio di Viale Mazzini, ha fatto del suo lavoro una vera e propria passione. Ha lavorato come infermiere nella struttura sanitaria frusinate per 40 anni e oggi è in pensione. Gerardo ha sempre considerato l’Ospedale e il suo posto di lavoro come una grande famiglia dove rispetto, solidarietà, condivisione dei momenti difficili hanno rafforzato tutti. Ha ottenuto per il suo primo volume sulla storia dell’Ospedale il premio Fiuggi Storia Lazio Meridionale 2017 della Fondazione Giuseppe Levi Pelloni, Centro Nazionale Ricerche Storiche.

Con questo secondo volume Gerardo Di Giammarino ci propone uno spaccato della storia dell’Ospedale civico di Frosinone, il periodo fra le due guerre. Nel primo volume sono state narrate le vicende imperniate sulla figura del Dr. Arnaldo Angelini, perugino di nascita, frusinate di adozione, pioniere della scienza medica che mise le basi, agli inizi del secolo scorso, di quello che è divenuto l’Ospedale Umberto I. In questo secondo volume viene invece affrontata la storia sanitaria e assistenziale negli anni fra il 1910 e il 1946 mettendo in ordine altri frammenti della storia dell’Ospedale di Frosinone, proprio quelli fra le due guerre. Frammenti di storia che si intrecciano con la cronica incapacità di proporre per la sanità politiche strutturali. Un’opera che rappresenta un contributo notevole al patrimonio sociale del capoluogo della nostra Provincia. Una testimonianza, quella di Di Giammarino, che con storie, episodi e aneddoti che si susseguono ci fa ripercorrere, con dovizia di particolari, anni molto importanti della storia passata della nostra città e, in particolare, della storia della sua struttura sanitaria.