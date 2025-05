Frosinone – Gara rifiuti: piena legittimità e trasparenza dell’operato | TG24.info

“L’amministrazione comunale di Frosinone opera in piena trasparenza, nel rispetto delle leggi e dei principi che governano l’attività amministrativa, nell’esclusivo interesse della città e dei cittadini. Sono certo che dalla lettura degli atti anche il consigliere Pasquale Cirillo converrà su questo punto – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – in riferimento alla procedura di gara, gestita dalla Stazione Unica Appaltante dell’Amministrazione Provinciale di Frosinone, che ha portato all’affidamento del Servizio di raccolta e trasporto dei Rifiuti Urbani alla Super Eco srl.

Nella sentenza del TAR del Lazio, sezione staccata di Latina dello scorso 16 aprile, in riferimento al ricorso presentato dall’Impresa Sangalli – arrivata seconda nella gara d’appalto -, si stabiliva la correttezza dell’operato, precisando che “Con riguardo all’esistenza di indagini penali riguardanti il legale rappresentante pro tempore dell’aggiudicataria, deve osservarsi come tale circostanza non costituisce causa di esclusione automatica”.

Inoltre, “Tale circostanza non può considerarsi rilevante ai fini di una valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante quale grave illecito professionale. La sottoposizione del rappresentante legale dell’aggiudicataria a mere indagini penali non costituisce, allo stato, circostanza idonea a fondare un’esclusione in capo alla aggiudicataria né oggetto di alcun obbligo dichiarativo”.

A ciò si aggiunga il fatto che dall’informativa liberatoria provvisoria, emessa dalla Banca Dati nazionale Unica Antimafia, emerge che “a carico della su indicata ditta alla data odierna, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto del codice antimafia”.

Sono certo che, dalla visione degli atti, il consigliere Cirillo apprezzerà soprattutto che, in seguito alle informazioni acquisite a mezzo stampa relative alla Super Eco srl, immediatamente, il 27 maggio, gli uffici del settore ambiente abbiano indirizzato una lettera al signor Prefetto di Frosinone, chiedendo conferma in merito all’iscrizione della stessa nella white list, ossia l’elenco specifico che ha come scopo quello di rendere più efficaci i controlli antimafia con riferimento a quelle attività imprenditoriali considerate più a rischio.

L’amministrazione Mastrangeli continuerà ad agire come sempre con rigore, responsabilità e trasparenza, respingendo con fermezza ogni tentativo subdolo di gettare ombre sul proprio operato e riaffermando, con i fatti, la propria adesione ai principi di legalità e buon governo”.