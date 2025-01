Frosinone – Finalmente approvato in Regione l’accordo per le fognature nelle zone PEEP | TG24.info

(di Dario Facci) Con un ritardo enorme su qualsiasi forma di buon senso Frosinone potrà completare le opere di urbanizzazione nei Piani di Zona P.E.E.P, cioè nelle zone previste dal Piano Regolatore della città per le case popolari.

La svolta si deve alla Giunta Regionale, per diretto interessamento dell’assessore all’Urbanistica, Politiche Abitative, Case Popolari e Politiche del Mare Pasquale Ciacciarelli. Questi ha diffuso la notizia dell’approvazione dell’accordo con il Comune del capoluogo. Per capire di cosa si tratta (sperando che i tempi burocratici non siano eterni) le zone di edilizia economica e popolare di Frosinone potranno finalmente vedere il completamento delle fogne e i loro annessi e connessi. Come si vede avere in via Cristoforo Colombo un assessore del territorio serve eccome.

“Ho voluto fortemente giungere alla definizione di tale provvedimento – ha detto l’assessore Ciacciarelli – quale atto necessario per la realizzazione di un intervento tanto atteso dal territorio e che finalmente può giungere a conclusione. È intenzione della Regione Lazio ed in particolare del mio assessorato proseguire in questa direzione in modo da ripetere quando fatto con il Comune di Frosinone anche con i restanti capoluoghi di provincia del Lazio, a dimostrazione di una vicinanza concreta della struttura regionale alle realtà territoriali, fattore fondamentale per la complessiva crescita del nostro territorio.”