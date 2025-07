Frosinone – Famiglia ciociara in vacanza in Puglia: il bimbo di 5 mesi muore durante la notte | TG24.info

Un neonato è deceduto e presso l’ospedale Perrino di Brindisi dove era stato portato d’urgenza la scorsa notte quando il papà si era accorto che il piccolo non respirava più.

La tragedia coinvolge una famiglia residente in provincia di Frosinone che da qualche giorno era in vacanza in Puglia un villaggio turistico a Carovigno.

Il piccolo dormiva nel letto con i genitori, protetto da alcuni cuscini, nel corso della notte, però, il papà ha notato che il bimbo non respirava e ha chiamato i soccorsi. Purtroppo, ogni tentativo di rianimare il neonato, anche in pronto soccorso, è stato inutile.

La procura della repubblica di Brindisi ha disposto l’autopsia per chiarire le cause di quanto accaduto, anche se al momento gli accertamenti svolti porterebbero a far propendere per una causa naturale di morte.